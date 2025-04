Bauru vence Paulistano e iguala série nas oitavas de final do NBB

Nesta sexta-feira, o Bauru venceu o Paulistano, em casa, por 81 a 63, no Ginásio Panela de Pressão. O triunfo igualou em 1 a 1 a série melhor de cinco das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). O destaque da partida foi o pivô Andrezão, da equipe mandante. Ele anotou um duplo-duplo, com 25 pontos e 15 rebotes.

A série continua em Bauru, e o jogo 3 será realizado no Ginásio Panela de Pressão neste domingo, às 18h30 (de Brasília). Na quarta partida, o confronto volta à capital paulista. Com mando do Paulistano, a bola sobe na próxima quinta-feira, às 19h30. Se necessário, o duelo decisivo ocorrerá no dia 3 de maio, em Bauru.

? TUDO IGUAL NAS OITAVAS! Na noite sexta-feira (25), vencemos o Paulistano com autoridade pelo placar de 8??1?? x 6??3??. pic.twitter.com/H1rKToWC1i ? Bauru Basket (@BauruBasket) April 26, 2025

O jogo

Após a derrota no primeiro jogo, o Bauru se impôs em quadra e dominou a partida inteira. No primeiro quarto, os mandantes venceram por 18 a 12.

O segundo quarto contou com amplo domínio do pivô Andrezão, que fez dez pontos no período. A vantagem do Bauru aumentou, fechando o placar em 38 a 30.

Alex Garcia, ala do Bauru, brilhou durante o terceiro quarto. Ele anotou nove pontos, além de contribuir com quatro assistências no período. Os mandantes conseguiram abrir dois dígitos de vantagem, com 59 a 46 no placar.

O último quarto foi marcado pela presença dos reservas. O Bauru soube administrar a vantagem, e o Paulistano se preservou, visando a terceira partida. 81 a 63 foi o placar final.

Confira outros resultados do NBB nesta sexta-feira:

Pinheiros 77 x 83 Unifacisa



Corinthians 97 x 93 União Corinthians