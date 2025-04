Rafael exalta evolução do São Paulo e projeta jogo contra o Ceará pelo Brasileiro

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Ceará, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades, o goleiro Rafael exaltou a evolução do Tricolor e projetou o duelo em Fortaleza.

"Pontuar é sempre muito importante, e eu acho que a gente vem fazendo bons jogos, com muita intensidade, marcação, atacando, criando chances. Temos tido uma evolução muito grande, agora é continuar com essa evolução e com essa confiança, porque vamos ficar muito próximos das vitórias, que são sempre o nosso objetivo", declarou.

"Estou muito feliz, o meu papel aqui é sempre fazer o meu melhor para poder ajudar o São Paulo e tenho conseguido ajudar a equipe. É parte de uma engrenagem que tem funcionado muito bem, o time tem jogado muito bem", continuou.

"Tivemos baixas importantes, mas a confiança em todos aqui é muito positiva. Todos sabem que temos um grupo recheado de jogadores que podem fazer muita diferença. Acho que é assim, só vamos conquistar coisas grandes com um elenco muito forte. A gente sabe que o calendário é apertado para todo mundo, então é descansar o máximo para que daqui a dois ou três dias estejamos performando bem. Infelizmente não conseguimos treinar muito, mas vamos nos recuperar para que possamos gastar fazer um grande jogo amanhã", completou.

Na última quarta, o Tricolor venceu o Libertad por 2 a 0 nesta quarta-feira, no estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Lucas Ferreira e André Silva balançaram as redes para o São Paulo.

Já pelo Brasileirão, a equipe paulista enfim alcançou a sua primeira vitória no domingo de Páscoa, quando superou o Santos em clássico disputado no Morumbis, pela quinta rodada. Com o resultado, o técnico Luis Zubeldía ganhou um pouco mais de tranquilidade para trabalhar.

O São Paulo encerrou a sequência de quatro empates seguidos. Na liga nacional, o clube foi aos sete pontos e pulou para o 10º lugar. O Tricolor volta aos gramados neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Castelão.