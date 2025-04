Remo busca empate no final contra o Criciúma e segue invicto na Série B

Nesta sexta-feira, o Criciúma empatou em 1 a 1 com o Remo, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Everton Morelli marcou para os mandantes, enquanto Reynaldo fez o gol do time paraense.

Final de partida no Heriberto Hülse. O Criciúma empata com a equipe do Remo pelo placar de 1×1 em confronto pelo Brasileirão Série B. ? Celso da Luz | CEC pic.twitter.com/hB0jUUbRMS ? Criciúma E.C. ? (@CriciumaEC) April 25, 2025

Com o resultado, o Remo manteve sua invencibilidade na Série B do Brasileirão, alcançando o quarto lugar na tabela. Já o Criciúma chegou aos cinco pontos e subiu para a 13ª posição.

O Criciúma volta a campo nesta quinta-feira, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Remo, por sua vez, enfrenta o Amazonas, em casa, no próximo sábado, às 16h, pela sexta rodada da Série B.

Os gols do jogo

O primeiro tempo não contou com grandes chances de gol. A maior oportunidade foi do Remo, aos sete minutos, quando Marcelinho tocou para Pedro Rocha, que estava livre de marcação, mas pegou mal na bola e isolou.

A etapa complementar teve mais oportunidades e começou com o Criciúma melhor. Aos dois minutos, Everton Morelli aproveitou passe de Sassá para bater da entrada da área e abrir o placar. Aos 15, Felipe Vizeu, ex-Criciúma, agora no Remo, empatou a partida, mas o lance foi anulado por impedimento do atacante.

O Remo continuou pressionando e quase chegou ao empate aos 42 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Pedro Costa, Sávio finalizou e o lateral Marcelo Hermes, do Criciúma, tirou a bola em cima da linha. No entanto, o Tigre não conteve o ritmo da equipe paraense. Aos 46 minutos, Reynaldo aproveitou cobrança de escanteio de Sávio e marcou de cabeça para garantir o empate na raça.