Perto de completar 100 jogos no Palmeiras, Vanderlan valoriza resultado contra o Bolívar

O Palmeiras bateu o Bolívar, em La Paz (Bolívia), por 3 a 2, na última quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo marcou o 99º jogo de Vanderlan com a camisa do Alviverde. A Cria da Academia valorizou o resultado na altitude.

"Sempre foi um sonho, primeiramente, me tornar jogador profissional do Palmeiras, e agora estou quase completando 100 jogos, faltando apenas um. É um sentimento muito bom, de gratidão, de olhar para trás e ver tudo o que passei, os títulos, as conquistas, isso não tem preço. Espero que o centésimo venha com vitória", afirmou o camisa 6.

Vanderlan analisou a sua partida, já que desempenhou um papel tático diferente na altitude de La Paz. "A minha função era defender e esperar os momentos certos para sair no contra-ataque. Fiz um jogo ontem mais defensivo, que não é muito a minha característica, mas consegui me sair bem e, graças a Deus, alcançamos a vitória, que é algo muito difícil de obter lá".

Por fim, o jogador de 22 anos projetou o próximo compromisso pelo Brasileirão, torneio no qual o Palmeiras está invicto e é o atual líder (quatro vitórias e um empate, com 13 pontos). Às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, o Verdão encara o Bahia, pela sexta rodada.

"O Bahia é um adversário qualificado e sabemos da dificuldade que é enfrentá-los. No ano passado vimos isso, mas é seguir o plano, seguir tudo o que o professor Abel vai nos passar e, com fé em Deus, sair com mais uma vitória", concluiu.