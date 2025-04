Sport x Fortaleza: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

O Sport recebe o Fortaleza neste sábado, às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão do Premiere.

Está chegando o dia de ter Leão em campo. Amanhã tem Ilha do Retiro cantando e incentivando junto com a gente. Garanta o seu lugar: https://t.co/hSAH0L6HQE. pic.twitter.com/aUYjqpjKh7 ? Sport Club do Recife (@sportrecife) April 25, 2025

O Sport ainda busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Leão quer acabar com a série de derrotas na competição. A equipe está em último lugar, com apenas um ponto nas cinco rodadas disputadas.

O Fortaleza também vai pressionado para o jogo. Os cearenses estão convivendo com as críticas da torcida pelas atuações recentes. A equipe está na 14ª posição, com cinco pontos.

FICHA TÉCNICA



SPORT X FORTALEZA

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)



Data: 26 de abril de 2025



Horário: 20h



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Zé Lucas, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta e Paciência



Técnico: Pepa

FORTALEZA: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Yago Pikachu, Rossetto, Pol Fernández, Martínez e Diogo Barbosa; Marinho e Lucero



Técnico: Juan Vojvoda