Atlético de Madri detona Real por polêmica com árbitros: 'Insuportável'

O Atlético de Madri criticou o Real Madrid após o rival se irritar com as declarações do árbitro e do VAR da final da Copa do Rei, contra o Barcelona, que será disputada amanhã. Os Colchoneros, que sequer estão na decisão, condenaram a atitude dos Merengues em publicação nas redes sociais.

Isso é insuportável. Parem de manchar a imagem do futebol espanhol #FimDoAssédioAosÁrbitrosJá Atlético de Madri, no X

Entenda a polêmica

O canal oficial do Real Madrid compartilhou um vídeo apontando supostos erros de Ricardo de Burgos Bengoetxea. O material também questionava o fato do árbitro que comandará a final da Copa do Rei nunca ter sido escalado para uma partida da Liga dos Campeões.

Hoje, Bengoetxea chorou durante a coletiva de imprensa ao falar sobre os ataques à arbitragem espanhola: "não é justo o que muitos de nós estamos passando, não só no futebol profissional, porque isso afeta nossas famílias, mas principalmente no futebol de base. Então que cada um pare para refletir sobre para onde queremos ir o que queremos do esporte e do futebol. Só queria que vocês soubessem disso", afirmou.

Pablo González Fuertes, responsável pelo VAR na final, também subiu o tom: "Nós vamos fazer história porque não vamos mais tolerar. É a consequência de colocar o alvo na cabeça de um companheiro de equipe. Temos que tentar encontrar uma solução para esse clima de beligerância", disse.

O Real reclamou das "manifestações inadmissíveis" da arbitragem, que "demonstram uma clara e manifesta hostilidade" contra o time merengue.

Os Merengues apontaram uma "ação premeditada" e também "tom ameaçador" dos responsáveis pelo apito na decisão. O clube ainda cobrou a Federação Espanhola assim como os responsáveis pelo corpo de arbitragem.

Essas manifestações, realizadas de maneira premeditada, demonstram, mais uma vez, uma clara e manifesta aversão e hostilidade desses árbitros contra o Real Madrid. Trecho da nota do Real Madrid

O jornal local AS informou que o clube poderia boicotar a final por causa da polêmica, algo que foi desmentido pelo Real. "O Real Madrid comunica que nossa equipe nunca pensou em desistir de jogar a final de amanhã. Nosso clube entende que as declarações infelizes e inapropriadas dos árbitros designados para esta partida, feitas 24 horas antes da final, não podem manchar um evento esportivo de importância global que centenas de milhões de pessoas".

O clube, no entanto, decidiu não participar da coletiva de imprensa marcada para hoje e do treinamento no estádio La Cartuja de Sevilla, palco da final.

Apesar da pressão merengue, a Federação Espanhola não cogita mudar a escala da arbitragem, segundo o jornal Marca. O episódio, no entanto, deve ser submetido ao Comitê Técnico de Árbitros.