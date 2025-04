Prates e Garry protagonizam encarada intensa antes do UFC Kansas City

Depois de muitas provocações públicas e 'tretas' nos bastidores, Carlos Prates e Ian Machado Garry estão finalmente prontos para medirem forças no octógono mais famoso do mundo. Na tarde desta sexta-feira (25), os rivais do meio-médio (77 kg) ficaram frente a frente pela última vez antes do confronto no 'main event' do UFC Kansas City, que acontece neste sábado, e, como era de se esperar, aumentaram ainda mais o clima de rivalidade entre eles.

Estrelas do UFC Kansas City, Prates e Garry protagonizaram uma intensa e barulhenta encarada, que contou inclusive com uma troca de farpas ao vivo. E se o público de sábado repetir o mesmo comportamento da pesagem cerimonial, o brasileiro - bastante aplaudido nesta sexta-feira - contará com o apoio maciço dos fãs, enquanto o irlandês - vaiado ao ser apresentado no palco - deve lutar com a torcida contra.

"Hora do show, chega de conversa. Pronto para morrer? Matar é fácil, mas você está pronto para morrer? Eu estou pronto para morrer. Você está pronto para morrer? Se você está pronto para morrer, você está pronto para qualquer coisa", disparou Carlos, misturando inglês e português.

Mais contido nas palavras, talvez pela dificuldade em navegar pelas duas línguas tão rápido quanto seu adversário, Ian Machado Garry - que é casado com uma brasileira e treina na equipe paulista 'Chute Boxe Diego Lima' - não deixou o lutador da 'Fighting Nerds' sem resposta. O irlandês, porém, evitou falar a frase "pronto para morrer", repetida algumas vezes pelo seu rival.

"Pronto para matar, mano! Você (está pronto para morrer)? Vamos lá", rebateu Garry.

Clima quente

O clima quente entre Carlos Prates e Ian Machado Garry teve início bem antes da intensa encarada da pesagem cerimonial desta sexta-feira. De fato, os dois rivais de divisão alimentaram a rivalidade desde o início da semana pré-UFC Kansas City, com diversas provocações de ambos os lados. O irlandês, talvez mais acostumado com esta forma de promover suas lutas, usou e abusou do 'trash talk', citando uma derrota antiga do adversário para provocá-lo e, até mesmo, alegando ser mais brasileiro do que o paulista.

Por sua vez, Prates prometeu "educar" Garry na base do nocaute. Nos bastidores, o clima também esquentou entre as equipes dos dois astros do UFC Kansas City. Em meio aos compromissos dos atletas com o evento, treinadores e colegas de time dos dois meio-médios trocaram farpas e obrigaram a equipe de segurança do Ultimate a intensificar o monitoramento dos envolvidos. Tudo isso aumentou o interesse dos fãs para o duelo deste sábado, que pode aproximar o vencedor do topo da categoria até 77 kg da entidade.

