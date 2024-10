Campeã olímpica de judô, Bia Souza é a primeira embaixadora confirmada dos Jogos da Juventude 2024

Campeã olímpica de judô em Paris-2024, Bia Souza foi confirmada como embaixadora dos Jogos da Juventude deste ano. O evento, que conta com mais de 4 mil jovens, busca oferecer suporte para modalidades olímpicas através da formação de altetas e acontecerá em João Pessoa entre os dias 13 e 28 de novembro.

Como embaixadora, a judoca terá contato com os atletas, permitindo a troca de experiências e incentivando os jovens. Bia Souza assistirá às competições, entregará medalhas, participará da cerimônia de abertura e poderá fazer bate-papos e ações educativas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jogos Da Juventude (@jogosdajuventude)

A campeão olímpica, no entanto, já esteve no lugar dos atletas que se espelham em grandes nomes do esporte. Em 2011, aos 13 anos, ela participou dos Jogos Escolares da Juventude (antigo nome do evento) representando o estado de São Paulo. Na ocasião, Bia conquistou duas medalhas, sendo uma de ouro no individual e uma de bronze por equipes.

Bia é o primeiro nome confirmado de uma série de grandes atletas que farão parte do time de embaixadores. Os outros participantes serão anunciados nas próximas semanas.