Atlético-MG bate recorde de público da Arena MRV em vitória sobre o River na Libertadores

A noite da última terça-feira foi extraodinária para o Atlético-MG. Dentro de campo, o Galo venceu o River Plate-ARG por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Fora dele, a torcida deu show nas arquibancadas da Arena MRV e quebrou o recorde de público do estádio em Minas Gerais.

De acordo com o Atlético-MG, o público na Arena MRV foi de 44.870 torcedores, com renda bruta de R$ 5.487.136,67. O recorde anterior do estádio era de 44.048 presentes - marca registrada na vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians, pelo Brasileirão, no último dia 28 de julho.

A renda bruta de quase R$ 5,5 milhões também é a maior da história da Arena MRV, superando inclusive a do embate contra o Corinthians pelo campeonato nacional.

O Atlético-MG tem feito bonito dentro de seus domínios. Desde a inauguração do estádio em 2023, o Galo disputou 39 jogos no palco, somando 25 vitórias, nove empates e amargando apenas cinco derrotas, o que totaliza um aproveitamento de 71,79%.

A torcida do Atlético-MG deu um show à parte na Arena MRV na noite da última terça-feira. Os torcedores presentes cantaram para apoiar o time e participaram do show de luzes do estádio, além de terem feito parte de um mosaico especial.

O Galo bateu o River Plate com gols de Deyverson (2x) e Paulinho. Dessa forma, os comandados do técnico Gabriel Milito largaram em vantagem no duelo de ida da semifinal e podem perder por até dois gols de diferença que avançarão à decisão.

O duelo de volta entre Atlético-MG e River Plate acontece na próxima terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Em caso de empate no agregado, a decisão do finalista será feita nos pênaltis.