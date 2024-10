'Se Corinthians cair, jogadores ficam?' Casão pede atenção no Brasileiro

Em participação no Fim de Papo desta segunda (21), o comentarista Casagrande afirmou que o Corinthians deve reunir todas as forças para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Na opinião de Casão, o clube alvinegro não conseguirá manter os jogadores caso seja rebaixado. O comentarista ainda disse que não há tempo para tristeza pela eliminação na Copa do Brasil e citou que a Copa Sul-Americana também pode se tornar uma armadilha para a equipe.

O Corinthians não tem tempo para tristeza. Pode perder para o Racing, mas a preocupação, a motivação, o entusiasmo, o espírito de luta, a garra, a gana - tudo o que o futebol exige - têm que ser direcionados para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians está há muito tempo na zona de rebaixamento e não consegue sair. [...] A possibilidade de ser eliminado na Sul-Americana é grande. O Racing é um grande time e joga a segunda em casa. Se o Corinthians não se salvar, com a dívida que tem, quantos jogadores vão querer ficar para a Série B?

Casagrande

Botafogo repetindo 2023? 'Tropeços acontecem', defende Helio de La Peña

Mesmo com a aproximação do Palmeiras na tabela, Helio destacou que a análise deve ser mais ampla, levando em conta a evolução do Botafogo nos últimos anos. Além disso, o comentarista destacou que o time alvinegro está na semifinal da Libertadores - diferente de 2023, quando a equipe brigava apenas pelo título nacional.

'Convocar Neymar agora seria injusto com ele', diz Casagrande

Casão disse que convocar Neymar seria injusto com o próprio jogador. O comentarista argumentou que o atacante precisa de um tempo para se readaptar às partidas.

