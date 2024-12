Presidente do São Paulo publica foto com diretores para espantar suposto racha

O presidente do São Paulo, Julio Casares, procurou espantar o possível racha com a diretoria de futebol noticiado recentemente. Nesta sexta-feira, o mandatário tricolor fez questão de publicar uma foto da reunião que realizou com os nomes fortes do clube.

Da esquerda para a direita aparecem na foto o diretor adjunto de futebol, Fernando Bracalle, conhecido como Chapecó, Márcio Carlomagno, assessor da presidência, o presidente Julio Casares, o diretor de comunicação, José Eduardo Martins, o diretor adjunto de futebol Nelson Ferreira, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, e o diretor executivo de futebol, Rui Costa.

"Reunião hoje no Morumbis. Planejamento de 2025", escreveu Julio Casares na legenda da foto, indicando que não haverá qualquer mudança no comando do futebol visando a próxima temporada.

Nesta sexta-feira, de acordo com o Arquibancada Tricolor, o São Paulo estaria lidando com divergências de ideias dentro do departamento de futebol em relação ao planejamento para 2025 e, sobretudo, às questões financeiras.

Na próxima temporada, o São Paulo terá de adotar uma política de austeridade para seguir à risca o seu plano de recuperação financeira que prevê, por exemplo, um teto orçamentário de R$ 350 milhões por ano, entre diversas outras obrigatoriedades impostas pela Galápagos Capital, gestora do FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) que será lançado pelo clube.

Justamente por isso, espera-se que o São Paulo não faça grandes contratações na próxima janela de transferências, tendo de se limitar aos reforços bons e baratos para manter a competitividade. Resta saber se todos realmente estão dispostos a remar para o mesmo lado nessa complicada reestruturação financeira do clube.