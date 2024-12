Botafogo desembarca no Rio de Janeiro com apoio da torcida após eliminação em Doha

Após a eliminação para o Pachuca na Copa Intercontinental, disputada em Doha, no Catar, a delegação do Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Apesar do resultado ruim, os jogadores foram bem recebidos pela torcida do Glorioso no Aeroporto do Galeão.

Além das tradicionais músicas, os torcedores do Botafogo cantaram pedindo a permanência de Artur Jorge. O técnico, inclusive, parou para falar com a imprensa e falou sobre o carinho recebido e seu futuro no clube.

"É fantástico, mesma situação no estádio quando vencemos. É um reconhecimento pelo trabalho que fizemos, pelo que entregamos ao povo. Não posso estar mais feliz. Vou voltar a Portugal de férias e só. Ainda não conversei com o Textor (sobre o futuro)", disse.

ESSE SENTIMENTO NINGUÉM ENTENDE! ???? A torcida alvinegra está no Aeroporto do Galeão para receber novamente os donos da América e do Brasil! NÃO SE COMPARA! ? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/K6LWpfKRw6 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 13, 2024

Com o fim da temporada, nem todos jogadores do Botafogo retornaram para o Rio de Janeiro. Luiz Henrique, Alexander Barboza, Savarino, Adryelson e Mateo Ponte são alguns que aproveitaram que já estavam em Doha para iniciarem suas férias.

Mesmo com a derrota para o Pachuca, a temporada de 2024 será inesquecível para a torcida do Botafogo. Neste ano, a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro depois de 29 anos e a inédita Copa Libertadores.