Guarani negocia com goleiro Gabriel Mesquita, ex-Cruzeiro, para o Paulistão

O Guarani abriu negociação com Gabriel Mesquita, ex-Cruzeiro, que acabara de deixar o Operário-PR. O jogador, de 26 anos, já passou pelo Brinco de Ouro e estaria dentro do perfil que o clube de Campinas procura de atletas com certa identificação com a agremiação.

Em 2024, o goleiro disputou apenas oito jogos pelo Operário. No Cruzeiro, atuou uma única vez, em 2022. Ele tem passagens também por Água Santa e Athletico-PR. No entanto, a última vez com uma longa sequência de jogos ocorreu justamente no Guarani. Entre 2020 e 2021, o goleiro somou 47 jogos com a camisa bugrina.

O Guarani, que terá Maurício Souza, ex-Red Bull Bragantino, como treinador, anunciou apenas um reforço para 2025 até o momento, o zagueiro Alan Santos, outro atleta que também passou pelo time bugrino em um passado recente.

A estreia do Guarani no Paulistão está prevista para o dia 15 de janeiro, diante do Botafogo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.