Corinthians x Flamengo: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Copa do Brasil

O Corinthians recebe o Flamengo na Neo Química Arena neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Para avançar à grande decisão, o Timão precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 do jogo da ida, no Maracanã.

Uma vitória de pelo menos dois gols de diferença no tempo normal garante a classificação ao Corinthians, enquanto o Flamengo precisa de apenas um simples empate para passar de fase. Um triunfo do Timão pela diferença mínima levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

O Corinthians chega embalado para o confronto após golear o Athletico-PR por 5 a 2, também em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão voltou a vencer na liga nacional depois de duas rodadas e escapou, pelo menos momentaneamente, da zona de rebaixamento.

Para o duelo contra o Flamengo, a equipe de Ramón Díaz não terá o atacante Memphis Depay, que não foi registrado a tempo na competição. A expectativa fica por conta de um retorno do volante Alex Santana, em fase final de recuperação de lesão na coxa.

O Timão busca voltar a vencer a Copa do Brasil depois de 15 anos de jejum. A equipe possui três taças do torneio (1995, 2002 e 2009), e desde a última conquista acumula dois vice-campeonatos (2018 e 2022).

Do outro lado, o Flamengo perdeu o clássico diante do Fluminense na última quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O time entrou em campo com uma formação alternativa, já que vários titulares retornaram durante a semana após atuarem por suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas e foram poupados.

Sem novidade na lista de desfalques, a tendência é que o técnico Filipe Luis escale os mesmos onze que iniciaram a partida no jogo de ida, no Rio de Janeiro.

Se o Corinthians não vence a Copa do Brasil desde 2019, o Flamengo busca voltar a conquistar a competição depois de dois anos, quando bateu justamente o adversário paulista. Em 2023, o rubro-negro ficou com o vice-campeonato após levar a pior contra o São Paulo.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X FLAMENGO



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 20 de outubro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Rafael da Silva Alves (RS)



VAR: Wagner Reway (ES)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Mahteus Bidu; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Romero



Técnico: Ramón Díaz

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol



Técnico: Filipe Luis