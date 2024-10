Presidente de organizada planeja protesto na CBF e dispara: "Querem rebaixar o Corinthians"

Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel, revelou nesta sexta-feira que a organizada está planejando um protesto na porta da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Segundo Alê, como é conhecido, a entidade que cuida do futebol brasileiro quer rebaixar o Corinthians para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"A CBF está fazendo de tudo para prejudicar o Corinthians, né? Estamos fazendo um planejamento para protestar na porta da CBF. Vamos colocar os corintianos na porta da CBF, porque o que estão fazendo é inadmissível. Escancaradamente estão querendo rebaixar o Corinthians, e a Fiel Torcida não vai deixar. Acho que eles estão esquecendo que estão mexendo com 35 milhões de torcedores. Corinthians tem a torcida mais apaixonada do Brasil, então eles estão esquecendo desse pequeno detalhe. Claramente estão tentando derrubar o Corinthians e não vamos deixar isso acontecer", disse Alê em entrevista ao portal Meu Timão.

A tensão entre o clube e a CBF aumentou desde que a entidade alterou a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, mesmo com a diretoria alvinegra sendo contrária à decisão. Outra reclamação que vem sendo constante é em relação aos árbitros que apitam os jogos do Corinthians na liga nacional. Na visão de pessoas do Timão, a equipe vem sendo prejudicada pelos juízes nesta edição de Brasileirão.

Nesse clima bélico com a CBF, o Corinthians recebe o Flamengo no domingo, pelo segundo jogo da semi da Copa do Brasil. Logo após a goleada do Timão sobre o Athletico-PR, que foi importante na luta contra a queda para segunda divisão, torcedores organizados cantaram que o clássico nacional vai ser uma "guerra".

Já o lateral direito Matheuzinho, depois da partida contra o Furacão, disse que os jogadores flamenguistas serão recebidos com um "clima hostil" em Itaquera.

Para avançar de fase no tempo normal, o Corinthians precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 do jogo de ida, no Maracanã. Quem passar da semi, encara na final o vencedor do duelo entre Vasco e Atlético-MG, do outro lado da chave.