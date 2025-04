Arrascaeta decide, Flamengo vence o Grêmio fora de casa e segue invicto no Brasileiro

O Flamengo mostrou força e venceu por 2 a 0 o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a sete pontos, assumiram a liderança do Campeonato Brasileiro e seguem invictos. Já os gaúchos possuem apenas três unidades e ocupa a 13ª posição.

O destaque da partida foi o meia Arrascaeta. O uruguaio foi o autor dos dois gols do Flamengo, um em cada tempo.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Juventude, nesta quarta-feira, no Maracanã. Já o Grêmio viaja para encarar o Mirassol, no interior paulista.

VENCE O MENGÃO! ??? Com dois gols de Arraxxxca, o Flamengo derrota o Grêmio, na casa do adversário, e soma MAIS 3 pontos no Brasileirão! #VamosFlamengo pic.twitter.com/ujwGRa79FX ? Flamengo (@Flamengo) April 13, 2025

O jogo

O Flamengo abriu o placar na primeira vez que chegou ao ataque. Arrascaeta foi lançado na área, contou com o desvio da zaga e ficou com a bola. O uruguaio driblou Tiago Volpi e mandou para a rede.

Mesmo após o gol, o Flamengo não mudou sua postura. O Grêmio tentava os avanços, sem qualquer sucesso. Já os cariocas eram mais organizados, só que também não conseguiam criar boas chances.

Os rubro-negros melhoraram na parte final. Em duas oportunidades, os defensores do Grêmio salvaram antes do ataque do Flamengo fazer a finalização. Aos 43 minutos, Michael arriscou da entrada da área e obrigou Volpi a boa defesa. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem até o intervalo.

O segundo tempo começou movimentado. O Flamengo assustou em chute de Michael. Já o Grêmio respondeu com Pavón em duas oportunidades.

Com o passar do tempo, os cariocas voltaram a dominar o jogo. O Flamengo ampliou o placar aos 22 minutos. Em avanço rápido, Arrascaeta finalizou sem chance para Tiago Volpi.

O novo revés fez o Grêmio buscar o ataque com mais intensidade. No entanto, os donos da casa não conseguiam criar boas chances. Já o Flamengo manteve a posse de bola, mas diminuiu o ritmo.

Na parte final, os visitantes passaram a administrar o resultado. O Flamengo trocou passes no campo de ataque e impediu qualquer esboço de pressão do Grêmio. Os gaúchos só chegaram com perigo uma vez, em chute de Alysson que parou em boa defesa de Rossi. Com isso, os rubro-negros puderam comemorar a vitória em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 0 x 2 FLAMENGO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: Domingo, 13 de abril de 2025



Horário: 17h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartões amarelos: Edenílson (Grêmio); Pulgar (Flamengo)

GOLS: Arrascaeta, aos 3min do primeiro tempo e 22min do segundo tempo (Flamengo)

GRÊMIO: Volpi João Pedro, Rodrigo Ely (Jemerson), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Dodi), Villasanti e Edenilson (Amuzu) e Cristaldo (Monsalve); Pavón (Alysson) e Braithwaite



Técnico: Gustavo Quinteros

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz (Allan), Gerson (Plata) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Bruno Henrique (Juninho) e Michael (Everton Cebolinha)



Técnico: Filipe Luis