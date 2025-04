Flamengo bate Bauru fora de casa e fecha fase classificatória do NBB como vice-líder

Em jogo válido pela penúltima rodada da fase classificatória do NBB, o Flamengo venceu o Bauru Basket por 88 a 84 na noite deste domingo, no ginásio Panela de Pressão. A partida marcou o 600º jogo do Bauru na história do NBB e selou a sexta vitória consecutiva do Rubro-Negro na competição.

Com o resultado, o Flamengo assegurou a segunda colocação geral da primeira fase, com 26 vitórias e sete derrotas. Isso garantiu a vantagem do mando de quadra em todas as séries dos playoffs aos cariocas, exceto em uma eventual final contra o Minas, líder da competição. Já o Bauru permanece na quinta posição, com 18 vitórias e 14 derrotas.

Na última rodada da fase regular, o time carioca enfrenta o Franca fora de casa, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), apenas para cumprir tabela. O Bauru, por sua vez, recebe o Vasco na quarta-feira, às 19h30, novamente no Panela de Pressão.

Quero ver quem para esses dois! Jogam demais! ? ? Andrews Clayton/Bauru Basket pic.twitter.com/dmW21MiUvw ? Time Flamengo (@TimeFlamengo) April 13, 2025

O Flamengo começou com intensidade total, impondo seu ritmo desde o início. Dominando os rebotes e acelerando nas transições, abriu vantagem no primeiro quarto, que terminou 21 a 17. No segundo período, o equilíbrio aumentou, mas o Rubro-Negro manteve o controle e contou com uma sequência inspirada de Jordan Williams para fechar o tempo com 51 a 41.

No terceiro quarto, os comandados de Sergio Hernández seguiram consistentes e venceram por 19 a 16, ampliando a diferença para 70 a 57. Já no último período, o Bauru Basket reagiu, converteu bolas de três e chegou a ameaçar a liderança carioca. No entanto, a frieza do Flamengo prevaleceu: Jhonatan Luz garantiu um rebote decisivo e Alexey Borges, cestinha da partida com 24 pontos e sete assistências, converteu um lance livre crucial para garantir a vitória.

Além de Alexey, destaque também para Shaq Johnson, com 16 pontos, e Ruan Miranda, com 11. Pelo Bauru, Andrezão foi o principal nome, com 23 pontos anotados.