Presidente do Santos cita projeto Copa do Mundo e vê renovação com Neymar "bem encaminhada"

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira disse que a situação para renovação com o meia-atacante Neymar está "bem encaminhada". O Menino da Vila voltou a ficar à disposição de Pedro Caixinha neste domingo para jogo contra o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, depois de se recuperar de um edema na coxa esquerda que o deixou longe dos gramados por mais de um mês.

"É uma semana festiva, é uma semana importante para todos os santistas. Assim como também nós queremos fazer da presença do Neymar um projeto onde você acelere todos os trabalhos. O importante foi trazer. Sim, claro. Ele tá aqui no Brasil, ele está feliz, ele está se readequando, adaptando ao futebol brasileiro. Nós estamos tendo essa paciência e o trabalho, que é um trabalho de que ele recupere esse trabalho. Então, tudo isso faz parte de um trabalho onde a gente espera essa renovação para que ele esteja buscando até a Copa do Mundo do ano que vem. Para os brasileiros é importante a permanência dele. Está bem encaminhado", disse em entrevista ao Prime Video.

Neymar chegou ao Santos neste ano com contrato válido até 30 de junho. O Peixe, porém, trabalha para estender o vínculo com o craque até a Copa do Mundo de 2026, tendo como projeto o destaque do meia para ser convocado á Seleção Brasileira.

Depois de se recuperar de cirurgia no tornozelo, Neymar voltou a ser convocado na última data Fifa, mas precisou ser cortado devido ao novo problema físico. O atleta disputou seu último jogo pelo Peixe no dia 2 de março, pelo Campeonato Paulista, e desfalcou o Santos em dois amistosos e nas duas primeiras rodadas do Brasileirão.

Marcelo Teixeira citou a "semana festiva" que conta com o aniversário do Santos nesta segunda-feira, dia 14 de abril. O mandatário também revelou outras questões que pretende resolver no ano de reconstrução, como o projeto do novo estádio com a WTorre.

"Tivemos no momento de 2023 para 2024, um momento triste, um momento delicado da nossa história, mas nós rapidamente reconstruímos, já reposicionamos o Santos na Série A e agora é continuar essa luta. É uma luta onde você pretende manter o Santos com uma nova arena. Nós assinamos o documento oficial da parceria com a WTorre", seguiu o presidente.

"E de fato amanhã são 113 anos de glórias, de muitas conquistas e representar o futebol brasileiro, o grande embaixador do Brasil no exterior e nada melhor do que nós estarmos num palco adequado para essa comemoração. Com certeza é algo muito positivo ver tantas conquistas. O Santos jogou muitas vezes aqui no Maracanã. A torcida carioca é a torcida do Santos também. Então nós estamos muito bem aqui, muito em casa. Prestamos uma homenagem ao Carlos Alberto, o nosso eterno capitão e queremos mais uma vez escrever essa história", finalizou Marcelo Teixeira.