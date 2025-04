Sesi Bauru perde e vê Praia Clube forçar jogo 3 das quartas da Superliga masculina de vôlei

Neste domingo, o Sesi Bauru visitou o Praia Clube, no Ginásio UTC, em Uberlândia-MG, pelo segundo jogo das quartas de final da Superliga masculina de vôlei. A equipe paulista perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 27/29 23/25 e 20/25, e viu o time mineiro forçar o jogo 3 para definir o vencedor do confronto.

O Bauru venceu o primeiro embate por 3 sets a 0, mas terá que jogar o terceiro jogo para conquistar a classificação. A equipe encerrou a primeira fase na quarta colocação. Já o Praia Clube ficou na quinta posição.

As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), no Ginásio Paulo Skaf, em Bauru, interior de São Paulo. Como possui melhor campanha, o time paulista tem a vantagem de decidir em casa. O vencedor enfrenta o Sada Cruzeiro na semifinal.

Apesar da derrota, o Bauru teve um bom desempenho em quadra e apresentou dificuldades ao Praia, que contou com a força de sua torcida. No primeiro set, as equipes travaram um grande duelo ponto a ponto. O time de Uberlândia conseguiu levar a melhor, mas por apenas dois pontos de diferença.

O equilíbrio seguiu no segundo set. Com a vantagem no placar, os donos da casa mantiveram a calma e voltaram a vencer por dois pontos, mas dessa vez na casa dos 25. No último set, os mineiros foram superiores, fizeram 25/20 e fecharam a partida.