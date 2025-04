Felipe Meligeni ganha Challenger 125 da Cidade do México e alcança melhor ranking na carreira

Atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, de Itajaí (SC), Felipe Meligeni Alves, 153º colocado, conquistou na noite deste domingo seu maior título na carreira. O tenista venceu o Challenger 125 da Cidade do México, evento no saibro com premiação de US$ 200 mil.

Felipe passou pelo francês Luka Pavlovic por um duplo 6/3 após 1h02min. Esta é sua quinta conquista Challenger na carreira, a primeira na categoria 125 e a segunda na temporada. Desde que entrou na ADK Tennis, o atleta acumulou duas conquistas deste tipo de torneio, a primeira logo na estreia, no challenger 75 de Mérida, também em solo mexicano.

"Não tenho nem palavras, melhor título da minha carreira, estou muito feliz. Agradecer a torcida mexicana que me deu todo o apoio. Agora é comemorar, mas terça-feira já volto a competir em mais uma semana. Semana incrível, as primeiras rodadas foram bem difíceis para mim, mas fui melhorando o nível tenístico ao longo da semana", afirmou Felipe.

Com a campanha, Felipe somará 125 pontos e será, nesta segunda-feira, o número 119 do mundo. Assim, ele garantirá sua melhor classificação, superando a anterior, conquistada em abril do ano passado, quando ficou na 128º posição.