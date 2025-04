Botafogo-SP leva gol no fim e cede empate ao Atlético-GO pela Série B do Brasileiro

Neste domingo, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP empatou com o Atlético-GO em 1 a 1, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). Alexandre Jesus abriu o placar para os mandantes, enquanto Federico Martínez fez no fim o gol de empate do Dragão.

Desta maneira, o Botafogo-SP, que perdeu a primeira rodada para o América-MG, somou seu primeiro ponto. Os paulistas aparecem, assim, na 14ª colocação. Já o Atlético-GO segue sem perder e ocupa a quinta posição, com quatro pontos.

Pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP recebe o Remo, na Arena NicNet, às 20h (de Brasília) desta quinta-feira. O Atlético-GO, por sua vez, no mesmo dia, mas às 21h, visita a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

O Botafogo-SP inaugurou o marcador aos 10 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, a bola fivou viva dentro da área e Alexandre Jesus apareceu para completar para o fundo das redes defendidas por Vladimir.

Quando a vitória já parecia certa, o Atlético-GO deixou tudo igual. Aos 44 minutos do segundo tempo, Federico Martínez aproveitou erro da defesa do Botafogo-SP, invadiu a área e finalizou por baixo do goleiro João Carlos. Tudo igual em Ribeirão.