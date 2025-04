São Paulo empata em casa com Cruzeiro, recebe vaias e segue sem vencer

São Paulo e Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite de hoje, pela 3ª rodada do Brasileirão, no Morumbis, em partida marcada por mudanças nas escalações e pouca criatividade das duas equipes.

A partida foi muito equilíbrio do começo ao fim, inclusive na posse de bola — 53% para o Tricolor paulista e 47% para a Raposa.

Ferreirinha abriu o placar para o São Paulo, e Kaio Jorge deixou tudo igual para o Cruzeiro. Os dois gols saíram no segundo tempo.

A torcida tricolor não poupou vaias para a atuação do São Paulo, que continua sem vencer no Brasileirão. O resultado é ruim para time da casa, que engatou o terceiro o empate seguido, somando três pontos na 15ª colocação.

O Cruzeiro, com 4 pontos, também figura na segunda parte da tabela, no 12º lugar.

O São Paulo visita o Botafogo na próxima rodada, enquanto o Cruzeiro vai encarar o Bahia em Belo Horizonte.

Partida equilibrada do início ao fim

O primeiro tempo foi muito equilibrado para ambos os lados, mas o Cruzeiro foi mais eficiente na marcação, pressionando a saída de bola e dificultando as trocas de passes do São Paulo. A Raposa explorou os lados do campo, principalmente pela direita, com Fagner, que foi muito participativo.

No entanto, a melhor chance antes do intervalo foi do Tricolor, em finalização de Luciano, que foi travada pela marcação e passou muito perto da trave esquerda de Cássio.

O Tricolor abriu o placar logo no início do segundo tempo, após mudanças no meio-campo surtirem efeito. Maxi Cuberas sacou Alisson e Luciano para as entradas de Bobadilla e Matheus Alves. Em poucos minutos, a equipe são-paulina encaixou a troca de passes em velocidade. O gol saiu em jogada de cabeça de Ferreirinha, que marcou o terceiro gol em dois jogos.

O ímpeto do São Paulo durou pouco, enquanto o Cruzeiro seguiu apostando em lances pelas laterais e foi recompensado com o empate. O lance saiu de bola triangulação, que terminou em um desvio certeiro de Kaio Jorge. Na reta final, Leonardo Jardim colocou Dudu em campo, que começou a partida no banco, mas o atacante teve uma atuação apagada.

São Paulo x Cruzeiro Imagem: RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Lances importantes

1 x 0. Lucas Ferreira iniciou a jogada pela direita, abriu para Cédric Soares, que cruzou na área. Ferreira cabeceou de forma consciente e acertou o canto esquerdo de Cássio, que não teve reação.

No travessão! Lucas Silva pegou a sobra de uma cobrança de escanteio e chutou mascado de fora da área. Villalba apareceu livre e cabeceou na trave superior de Rafael, que só acompanhou com os olhos a bola sair para a linha de fundo.

1 x 1. Matheus Pereira cobrou escanteio aberto pela esquerda. Após um desvio de Kaiki, Kaio Jorge girou em cima de Bobadilla e mandou a bola entre as pernas do goleiro tricolor.

Ficha Técnica

São Paulo 1 x 1 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro 2025 - 3ª rodada

Data: 13/4/2025 - domingo

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Público: 37.566

Renda: R$ 1.834.528,00

Amarelos: Alisson, Enzo Díaz, André Silva, Matheus Alves, Marcos Antônio (SAO); Kaiki, Kaio Jorge, Lucas Romero, Matheus Pereira, Fagner, Fabricio Bruno (CRU)

Gols: Ferreirinha, aos 6'/2ºT; Kaio Jorge, aos 19'/2ºT

São Paulo: Rafael, Cédric, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Alisson (Bobadilla), Marcos Antônio, Lucas Ferreira, Luciano (Matheus Alves) e Ferreirinha (Ryan Francisco); André Silva. Técnico: Maxi Cuberas

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Wallace) e Christian (Dudu); Matheus Pereira (Eduardo), Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Lautaro Díaz). Técnico: Leonardo Jardim