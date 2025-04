Guarani toma virada do Maringá em casa e larga com derrota na Série C

Pela estreia na Série C do Brasileirão, o Guarani perdeu do Maringá por 3 a 2, neste domingo. Os gols do Bugre no Brinco de Ouro foram marcados por Caio Mello e Rafael Bilu, enquanto Negueba, Maranhão e Matheus Sarará (contra) anotaram para a equipe do Paraná.

Fim de jogo.

Guarani 2×3 Maringá pic.twitter.com/zZVcKqUkwn ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) April 13, 2025

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana, pela segunda rodada da Série C. O Guarani encara o Brusque às 16h (de Brasília) de sábado, no Orlando Scarpelli. Já o Maringá recebe o São Bernardo no mesmo horário de domingo.

Os gols do jogo

Logo aos três minutos de jogo, em cobrança de falta da entrada da área, o volante Caio Mello abriu o placar com uma batida rasteira, no canto do goleiro.

Aos 39 do primeiro tempo, Negueba recebeu passe de calcanhar de Maranhão no lado esquerdo do campo e arrancou em direção ao gol. Na entrada da área, driblou o zagueiro Lucas Rafael e bateu colocado para empatar em favor do Maringá.

Cinco minutos depois, Maranhão recebeu pelo lado esquerdo, perto da área. Ele encheu o pé e marcou um belo gol para colocar o time paranaense em vantagem.

Aos 20 minutos da segunda etapa, o árbitro assinalou pênalti para o Guarani. Rafael Bilu foi para a cobrança e empatou o placar para a equipe de Campinas.

Aos 50, Raphinha bateu cruzado para o gol do Guarani. No meio do caminho, Matheus Sarará desviou a bola e acabou marcando um gol contra no Brinco de Ouro.

Confira outros resultados pela Série C neste domingo:

Itabaiana 2 x 1 Náutico



Retro 0 x 0 Tombense



São Bernardo 1 x 1 ABC



SER Caxias 1 x 0 Floresta EC