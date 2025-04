Com Neymar no banco, Santos encara Flu com Pituca e Thaciano titulares

De volta aos relacionados do Santos, Neymar ficará no banco de reservas diante do Fluminense, hoje (13), pela 3ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

As novidades no time titular do Peixe são Diego Pituca e Thaciano. Ambos saíram do banco e marcaram no empate diante do Bahia e ganham uma chance nos 11 iniciais

O técnico Pedro Caixinha manda a campo o seguinte time: Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Thaciano; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.

Já o Flu, do técnico Renato Gaúcho, vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Canobbio, Jhon Arias e Cano.