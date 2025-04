Com 2 gols de Arrascaeta, Flamengo bate Grêmio e se reabilita de derrota na Libertadores

Após ser vaiado na derrota por 2 a 1 para o modesto Central Córdoba, pela Libertadores, o Flamengo conseguiu se reabilitar e derrotou o Grêmio por 2 a 0, gols de Arrascaeta, neste domingo em Porto Alegre pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O time do técnico Filipe Luís, que até a derrota inesperada ostentava uma invencibilidade de 27 partidas, chegou aos 7 pontos no Brasileiro. O Grêmio acumulou sua segunda derrota seguida no Nacional e estacionou nos 3 pontos. A campanha deve aumentar a pressão sobre o técnico Gustavo Quinteros.

No tropeço na Libertadores, Filipe Luís optou por poupar o lateral-direito Wesley, o volante Erick Pulgar e o meia Gerson, que retornaram ao time titular que controlou o jogo na Arena do Grêmio. No primeiro ataque do time, aos 4 minutos, saiu o gol. Michael avançou pela esquerda e tentou tocar no meio da defesa gremista. Edenilson tentou cortar e acabou dando uma "assistência" para Arrascaeta, que driblou o goleiro Thiago Volpi e marcou.

O Grêmio não conseguiu acertar a marcação no início do jogo, o que resultou com o Flamengo com muito mais posse de bola. Com o passar do tempo, o time da casa melhorou e o Flamengo recuou um pouco seus jogadores, dando mais campo para o adversário.

Os times até invadiam a área adversária, mas pouco finalizavam e quando conseguiam era sem direção. O primeiro tempo terminou com apenas uma defesa de Thiago Volpi, em chute de longa distância de Michael. Rossi, do Flamengo, não precisou interceptar nenhuma bola em direção ao gol.

Grêmio e Flamengo retornaram para o segundo tempo com as mesmas equipes que terminaram a etapa inicial. Em busca do empate, o Grêmio conseguiu duas finalizações com Pavón, de fora da área, mas acima do gol de Rossi.

Aos 15 minutos, Quinteros colocou o atacante belga Francis Amuzu, que se recuperou de uma pancada na cabeça na última rodada, no lugar de Edenilson, vaiado pela torcida do Grêmio.

O segundo gol do Flamengo saiu aos 21 minutos. Everton Cebolinha, que entrou no lugar de Michael, foi pressionado por dois adversários no meio de campo e, mesmo caído, conseguiu o passe. Livre, Arrascaeta avançou até a área e tocou no canto esquerdo de Tiago Volpi.

Aos 40 minutos, o meia uruguaio foi substituído e deixou o campo como artilheiro do Brasileiro ao lado de Vegetti, atacante do Vasco, ambos com 3 gols. A única grande defesa de Rossi na partida aconteceu aos 43 minutos, quando o argentino espalmou um chute de Alysson no canto direito e mandou para escanteio.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 2 FLAMENGO

GREMIO - Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely (Jemerson), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo (Dodi), Edenilson (Amuzu) e Cristaldo (Monsalve); Braithwaite e Pavón (Alysson). Técnico: Gustavo Quinteros.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Allan), Gerson (Plata) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Bruno Henrique (Juninho) e Michael (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Arrascaeta, aos 4 minutos do primeiro tempo e aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edenilson (Grêmio) e Erick e De La Cruz (Flamengo)

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 1.434.289,00.

PÚBLICO - 23.063 pagantes.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).