Filipe Luís enaltece reação rápida do Fla: 'Esses jogadores são grandes'

O técnico Filipe Luís demonstrou muita satisfação com o que viu na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre (RS). Ele destacou o rápido poder de reação do elenco após a dura derrota para o Central Córdoba (ARG), no Maracanã, pela Libertadores, na última quarta-feira.

Foi uma dessas vitórias que a gente vê que esses jogadores são grandes. Depois de uma derrota em casa muito dolorosa para nós e nossos torcedores. Mas temos que entender que essas derrotas fazem parte do futebol. Depois da derrota, os jogadores não são os piores do mundo e nem tem que trocar todo mundo. E hoje, depois da vitória, também não são os melhores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar

Filipe Luís

O que mais ele falou?

Time não perdeu a confiança: "Depois da derrota, é normal que o time perdesse a confiança, mas o que se viu foi o contrário. Desde os primeiros minutos, os jogadores dominando bolas difíceis, tentando botar a bola no chão a todo momento e achando passes difíceis. Os domínios sempre orientados, segundo o que o jogo pedia. Nunca nos deixamos influenciar pela derrota nem pelo jogo fora de casa. Isso demonstra somente uma coisa: o nível dos jogadores".

Arrascaeta: "Falei outro dia que nem tudo foi um desastre (contra o Central Córdoba). Uma das coisas positivas foi o Arrascaeta, que jogou bem, porém não foi nossa noite. Mas hoje, sim. É um desses jogadores que temos que aproveitar enquanto estão aqui. É um jogador especial, é diferente, faz a diferença. É um jogador que escolheu passar os melhores anos da carreira dele no futebol brasileiro, e temos que valorizar muito. Vão vir momentos ruins e cobranças, mas são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fizeram o que Arrascaeta faz".