CRB marca no final, vira sobre o Athletic no Independência e mantém os 100% na Série B

Novato na Série B do Brasileiro, o Athletic sofreu uma virada do CRB, por 2 a 1, neste domingo, na Arena Independência, pela segunda rodada. O time mineiro dominou as ações no primeiro tempo, mas o alagoano reagiu na etapa final e marcou o gol da vitória aos 45 minutos.

Vindo da Série C, o Athletic tinha perdido na estreia para o Atlético-GO, por 4 a 2, então segue sem ponto e na última posição. O CRB tinha vencido por 1 a 0 a Chapecoense, agora aparece com seis pontos, em segundo lugar. Tem a mesma pontuação de outros times com 100% de aproveitamento: Athletico, Coritiba e Goiás.

O jogo começou em alta velocidade, com o Athletic tomando as iniciativas ofensivas. A ordem do técnico Roger Silva era para finalizar, tanto que logo o goleiro Matheus Albino, do CRB, se destacou por boas defesas.

Com forte pressão, o time mineiro alcançou seu gol aos 28 minutos. Após escanteio, Edson cabeceou em direção à pequena área, onde o centroavante Lincoln se antecipou ao goleiro. Esticou a perna e completar de bico para as redes.

Mesmo em vantagem, o Athletic manteve seu ritmo e ainda teve duas boas chances para ampliar o placar. Uma com Lincoln e outra com Wesley Gasolina, mas ambos pararam nas defesas de Matheus Albino.

Na volta do intervalo, o CRB já veio com três mudanças promovidas pelo técnico Eduardo Barroca. As entradas de Matheus Ribeiro, Gegê e Breno Hurculano tinham como objetivo mudar a dinâmica do jogo, principalmente, para dar mais força ao atacante alagoano.

A estratégia deu certo, porque o CRB passou a ocupar o setor ofensivo e logo chegou ao empate, aos seis minutos. Gegê cobrou falta por baixo da barreira, o goleiro Adriel ainda deu um tapa na bola, porém, ela tocou na cabeça dele e entrou. Tudo igual: 1 a 1.

Por alguns instantes, o time da casa perdeu o controle, mas, aos poucos, equilibrou as ações em campo e até voltar a finalizar com perigo. Aos 19 minutos, na pressão, ameaçou num chute de Amorim e na sobra noutro de Fumaça, que desviou na defesa e obrigou Matheus Albino a fazer grande defesa.

O jogo ficou franco nos últimos minutos, com os dois times criando chances para marcar. Mas a sorte brilhou pra o lado do visitante que virou o placar, aos 45 minutos. Douglas Baggio foi lançado em velocidade nas costas da defesa, avançou e chutou fora do alcance do goleiro Adriel.

Na terceira rodada, o Athletic vai enfrentar o Criciúma, em Santa Catarina, na quinta-feira, às 20 horas. No mesmo dia e horário, o CRB vai receber o Volta Redonda no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 1 X 2 CRB

ATHLETIC - Adriel; Wesley Gasolina, Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Sandry (Diego Fumaça),David Braga (Ezequiel) e Amorim; Welinton Torrão (Matheus Guilherme), Lincoln e Max. Técnico: Roger Silva.

CRB - Matheus Albino; Hayner, Henri e Segovia; Willian Bahia (Matheus Ribeiro), Lucas Kallyel (Gegê), Higor Militão e Danielzinho; Thiaguinho (Douglas Baggio), Daniel Lima (Breno Herculano) e David da Hora (Fernando Henrique). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Lincoln, aos 28 minutos do primeiro tempo. Gegê, aos seis, e Douglas Baggio, aos 45 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Max, Sidimar, Amorim e Wesley Gasolina (Athletic). Gegê e Douglas Baggio (CRB).

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes (PA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).