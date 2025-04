Auxiliar do São Paulo põe empate na conta de desfalques: 'Não é desculpa'

Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo, colocou o empate de hoje com o Cruzeiro, por 1 a 1, no Morumbis, na conta dos desfalques. Com o resultado, a equipe são-paulina chegou a três empates consecutivos no Brasileirão.

O que aconteceu

A equipe tricolor teve seis titulares fora no confronto. O centroavante Calleri, por exemplo, estava suspenso por ter sido expulso na última rodada do campeonato nacional.

A maior parte dessas baixas é por lesão, casos de Lucas Moura e Oscar, principais nomes do elenco e que estão no departamento médico. Luiz Gustavo, Pablo Maia e Arboleda também estão em recuperação.

Vocês sabem que tivemos seis baixas importantes. Não é desculpa, é a realidade. A equipe está sendo competitiva. Por alguns detalhes, lamentavelmente, não encontramos as combinações para gol, e numa bola parada empataram. Mas os meninos fizeram um jogo digno. Estamos com o gosto amargo por não ganhar, mas agradecidos pelo apoio da torcida, que entende o momento que atravessa a situação.

Lamentavelmente, esses seis jogadores fazem falta.

Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo, em coletiva

O auxiliar de Zubeldía também tratou como "incomum" o número de desfalques no Tricolor paulista. Vale ressaltar que até o treinador esteve fora da área técnica hoje, porque também estava suspenso.

Quando se arma um elenco, se pensa que algumas lesões podem passar pelas viagens, jogos, mas neste caso encontramos no mesmo tempo com seis importantes. Isso não é normal. Por isso, temos que estar tranquilos. Enquanto isso, temos jovens como Ferreira, Alves, Ryan, estão tendo oportunidades.

Maxi Cuberas

O São Paulo visita o Botafogo na próxima rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília).