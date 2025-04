Bahia e Mirassol tem gols anulados pelo VAR, ficam no empate e seguem sem vencer no Brasileiro

Não foi desta vez que Bahia e Mirassol conquistaram a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, a dupla ficou no empate por 1 a 1, neste domingo, pela terceira rodada. A dupla até chegou a marcar e brigar pelos três pontos, mas ambos tiveram gols anulados por impedimentos milimétricos marcados com o auxílio do VAR.

Com o resultado, o Bahia chegou ao terceiro empate seguido, somando três pontos na tabela. Antes empatou com o Corinthians, por 1 a 1, e Santos, por 2 a 2. Já o Mirassol soma apenas dois, com um empate, diante do Fortaleza, por 1 a 1, e a derrota na estreia para o Cruzeiro, por 2 a 1.

O duelo começou da pior maneira para o Bahia. Com 10 minutos, o time perdeu o zagueiro Kanu, lesionado. Logo depois, aos 16, Gabriel completou o cruzamento a meia altura de Lucas Ramon e completou para as redes para abrir o marcador para o Mirassol. Em desvantagem, o time baiano demorou para entrar na partida.

Ademir recebeu belo passe, tentou cavar por cima do goleiro, mas mandou sem direção. Crescendo na partida, o empate veio na reta final, aos 38, Luciano Juba cruzou e Erick Pulga apareceu na segunda trave para cabecear e deixar tudo igual.

Na volta do intervalo, o Bahia até chegou a virar o marcador, com David Duarte, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. O Mirassol não se escondeu do jogo e Cristian parou por duas vezes no goleiro Ronaldo, que fez grandes defesas. Melhor em campo, também teve seu gol anulado pelo VAR, por impedimento, de Iury Castilho.

Com as substituições, o Bahia ganhou mais fôlego e levou perigo com Santiago Arias, que parou em Muralha e Willian José, que cabeceou rente à trave. Na reta final, afoito em busca da virada, abusou dos erros de passes e não conseguiu aproveitar o momento de pressão. Do outro lado, o Mirassol explorava os contra-ataques e chegou a ter uma bola na trave de Iury Castilho. No fim, o empate persistiu e o Bahia deixou o campo sob tímidas vaias.

O Bahia volta a campo na quinta-feira, quando encerra a quarta rodada do Brasileiro diante do Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão. Já o Mirassol atua em casa, na quarta-feira, contra o Grêmio, às 19h.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 MIRASSOL

BAHIA - Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Kanu (David Duarte), Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Kayky), Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Daniel Borges (Reinaldo); Neto Moura, José Aldo (Roni), Danielzinho e Gabriel (Maceió); Clayson (Iury Castilho) e Cristian (Edson Carioca). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Gabriel, aos 16, Erick Pulga, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caio Alexandre e Gilberto (Bahia); Roni, Iury Castilho, Clayson e João Victor (Mirassol).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).