América-MG perde para o Remo fora de casa pela Série B do Brasileiro

Neste domingo, o América-MG foi derrotado pelo Remo, na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Mangueirão, a equipe do técnico Daniel Paulista garantiu a vitória por 2 a 0, com gols de Pedro Rocha.

Com o resultado, o Remo subiu para a quinta posição, com os mesmos quatro pontos de Cuiabá e Novorizontino. Já o América-MG caiu para 11ª colocação, com três pontos.

As duas equipes voltam a jogar nesta quinta-feira, pela terceira rodada da Série B. O Remo enfrenta o Botafogo-SP às 20h (de Brasília) e o América-MG recebe o Amazonas às 21h35.

Os gols

Logo aos 13 minutos da primeira etapa, Marcelinho encontrou Pedro Rocha livre na pequena área para abrir o placar. O América-MG dominou a posse, mas encontrou o goleiro Marcelo Rangel em uma tarde inspirada.

No início da etapa complementar, com três minutos, Pedro Rocha apareceu novamente para marcar o segundo gol do Remo. O América-MG tentou esboçar uma reação, sem sucesso.

Em mais uma partida disputada neste domingo, o CRB ganhou do Athletic por 2 a 1, de virada, no Estádio Raimundo Sampaio. Com seis pontos, o time alagoano é o quarto colocado da Série B, enquanto a equipe mineira segue zerada.