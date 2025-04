Atlético-GO empata no fim e impede a primeira vitória do Botafogo-SP na Série B

O Botafogo-SP perdeu uma grande chance de desencantar na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o time de Ribeirão Preto recebeu o Atlético-GO na Arena Nicnet, pela segunda rodada da competição nacional, e em um jogo morno, viu o adversário empatar no fim e definir o placar por 1 a 1.

Com o resultado, o time paulista conquistou seu primeiro ponto e agora aparece em 14°, porque na estreia tinha perdido por 1 a 0 para o América-MG. Enquanto isso, o Atlético foi a quatro e agora aparece em quinto lugar, pois tinha vencido o Athletic por 4 a 2, em Goiânia.

Desfalcado, o Atlético-GO entrou em campo com um time diferente, que não conseguiu encaixar nos minutos iniciais, fator aproveitado pelo Botafogo. Logo aos 10 minutos, em escanteio, Alisson Cassiano desviou de calcanhar e Alexandre Jesus empurrou para o gol, abrindo o marcador.

No minuto seguinte, o camisa 9 do time paulista teve a chance de ampliar quando roubou a bola no ataque e tentou uma cavadinha em Vladimir, mas parou no goleiro e em Pedro Henrique no rebote. Os goianos responderam apenas aos 33, quando Sandro Lima mandou de cabeça, para defesa de João Carlos, que evitou o empate.

Nos minutos finais, o Botafogo teve mais uma grande chance de ampliar com Alexandre Jesus, que de cabeça, parou em Vladimir, e no rebote, pegou mais uma de Jeferson e garantiu que o jogo fosse para o intervalo apenas em 1 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o jogo caiu em rendimento. As equipes não conseguiram criar boas chances, a não ser um chute de Jefferson Nem, que parou em Vladimir, aos 14 minutos.

E quando parecia que o jogo não teria mais emoção, aos 44, a zaga do Botafogo vacilou, Martínez recebu sozinho na esquerda, avançou na área e tocou na saída de João Carlos, garantindo o empate para o Atlético-GO.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a terceira rodada da Série B. Na quinta-feira, o Botafogo-SP volta à Arena Nicnet para encarar o Remo, a partir das 20h. Pouco mais tarde, às 21h, é a vez do Atlético-GO visitar a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 X 1 ATLÉTICO-GO

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Alisson Cassiano, Edson e Rafael Milhorim; Jeferson (Wallison), Wesley Dias (Sabit Abdulai), Leandro Maciel (Matheus Régis) e Gabriel Risso; Jonathan Cafú (Dramisino), Alexandre Jesus e Jefferson Nem. Técnico: Márcio Zanardi.

ATLÉTICO-GO - Vladimir; Raí Ramos (Ruan), Matheus Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Léo Naldi (Ariel), Rhaldney e Kauan (Raí Natalino); Marcelinho (Federico Martínez), William Pottker (Robert Santos) e Sandro Lima. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Alexandre Jesus, aos 10 minutos do primeiro tempo. Federico Martínez, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Milhorim, Edson, Leandro Maciel (Botafogo) e William Pottker, Rhaldney (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Jr. (SE).

RENDA - R$ 49.975,00.

PÚBLICO - 2.220 torcedores.

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).