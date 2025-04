 Inter Miami empata com Chicago Fire e perde chance de assumir liderança na MLS

O Inter Miami empatou sem gols com o Chicago Fire neste domingo, no Soldier Field, em Chicago, pela Major League Soccer. Messi, Suárez e Busquets foram titulares, enquando Jordi Alba, outro jogador ex-Barcelona, começou no banco de reservas, mas entrou no decorrer da partida.

Com o resultado, o Inter Miami perdeu a oportunidade de assumir a liderança da Conferência Leste da MLS. Com 15 pontos, a equipe que pertence a David Beckham permaneceu em terceiro lugar, atrás do Charlotte FC e Cincinnati, ambos com 16 tentos.

O Chicago Fire, por sua vez, figura na oitava colocação, com 12 pontos, e, por enquanto, se classificaria para a próxima fase da Major League Soccer, ainda que os times que avançarem em oitavo e nono lugares terão de disputar uma eliminatória extra.

Ao longo dos 90 minutos Messi teve duas ótimas oportunidades para balançar as redes. Logo no início do primeiro tempo, o argentino ficou com a bola após desarme de Cremaschi já no campo de ataque e experimentou de fora da área, exigindo grande defesa de Chris Brady.

Já na etapa complementar o gol de Messi passou ainda mais perto. Em cobrança de falta, o argentino esbanjou categoria, cobrando por cima da barreira, mas cruzado, e carimbando o travessão.

O Inter Miami volta a entrar em campo no próximo sábado, quando enfrenta o Columbus Crew, às 17h30 (de Brasília), fora de casa. Já o Chicago Fire terá pela frente o Cincinnati, no mesmo dia, às 21h30 (de Brasília), novamente no Soldier Field.