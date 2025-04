Remo bate América-MG e vence a primeira na Série B

O Remo fez valer o mando de campo na Série B do Campeonato Brasileiro. No Mangueirão, o time paraense recebeu o América-MG neste domingo, pela segunda rodada da competição nacional, e superou o adversário Mineiro por 2 a 0, com brilho de Pedro Rocha.

O atacante do time de Belém foi o autor dos dois gols da equipe na partida e deu a primeira vitória do Remo na volta à Série B, ambos em contra-ataques.

Com o resultado, o "Leão" foi a quatro pontos e saltou para a quinta colocação do torneio, ficando atrás apenas de Athletico-PR, Coritiba, CRB e Goiás, únicos times com 100% de aproveitamento. Já o América para em 11°, com três.

O início do duelo em Belém começou agitado. Logo aos oito minutos, Figueiredo bateu falta, a bola desviou na barreira e quase matou Marcelo Rangel, que ainda conseguiu salvar o Remo. A resposta do time da casa, entretanto, foi fatal.

Aos 12, em contra-ataque, Marcelinho tabelou com Janderson e cruzou na medida para Pedro Rocha, que de cabeça, colocou os paraenses em vantagem no placar. O América quase empatou aos 23, quando Figueiredo achou William Bigode, mas Marcelo Rangel fez mais uma grande defesa.

Entretanto, as equipes não chegaram com objetividade novamente e o jogo foi para o intervalo com 1 a 0 para o Remo no marcador. Na volta para o segundo tempo, porém, o cenário foi diferente. Logo aos dois, Luan Martins achou Janderson em boa condição, que cruzou para Pedro Rocha apenas escorar para o fundo das redes e ampliar a vantagem.

Após o gol, o Remo se fechou na defesa e viu o América quase diminuir o prejuízo com Willian Bigode, que novamente de cabeça, parou em Marcelo Rangel. O time da casa respondeu com Adailton, aos 38, mas parou em Matheus Mendes, mas garantiu a vitória por 2 a 0.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a terceira rodada da Série B. Nesta quinta-feira, o Remo vai até à Arena Nicnet para encarar o Botafogo-SP, a partir das 20h. Pouco mais tarde, às 21h30, é a vez do América-MG receber o Amazonas, no Independência.

FICHA TÉCNICA

REMO 2 X 0 AMÉRICA-MG

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Dodô), Klaus, Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Pedro Castro (Daniel Cabral) e Giovanni Pavani (Luan Martins); Pedro Rocha (Adaílton), Janderson (Kadu Santos) e Felipe Vizeu. Técnico: Rodrigo Santana.

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miquéias (Elizari), Yago Santos (Miguelito) e Barros; Fabinho (Stênio), Willian Bigode (David Lopes) e Figueiredo (Benítez). Técnico: William Batista.

GOLS - Pedro Rocha, aos 12 minutos do primeiro tempo. Pedro Rocha, aos dois minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Giovanni Pavani, Felipe Vizeu, Luan Martins (Remo); Miquéias (América-MG).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

LOCAL - Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), em Belém (PA).