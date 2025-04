Kaio Jorge comemora 1º gol no ano e cita "virada de chave" no Cruzeiro após empate com o São Paulo

O Cruzeiro conquistou um ponto importante no Campeonato Brasileiro neste domingo, ao ficar no 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis. Autor do gol cruzeirense, Kaio Jorge balançou as redes pela primeira vez no ano.

O atacante deixou tudo igual aos 19 minutos do segundo tempo, pouco depois do gol de Ferreirinha que abriu o placar para o São Paulo. O jogador de 23 anos celebrou o tento, ressaltou a importância do resultado e citou virada de chave na equipe após a partida. O cabuloso chegou sob desconfiança para o jogo depois da derrota na Sul-Americana para o modesto Mushuc Runa-EQU, em casa, na última quarta-feira.

"Agradecer a Deus pelo gol. Venho trabalhando constantemente, os meus companheiros sabem da minha entrega. Esse ponto foi muito importante para gente. Essa virada de chave vai ser muito importante para gente dar sequência na competição e ter mais essa entrega dentro de campo, esse espírito, que é o que o Cruzeiro precisa", afirmou Kaio Jorge, ao Premiere.

Garra e luta não faltaram no empate de hoje! ?? Vamos seguir evoluindo e buscando o melhor desempenho! ? Marco Galvão pic.twitter.com/9YHx7DWjgn ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 13, 2025

Após jogar fora de casa, o Cruzeiro volta ao Mineirão na quinta-feira para enfrentar o Bahia, pela quarta rodada do Brasileirão. A equipe mineira ocupa a 12ª colocação na tabela, com quatro pontos.

"A torcida veio, compareceu e está de parabéns. Agora é jogar contra o Bahia em casa e fazer os três pontos", completou Kaio Jorge.