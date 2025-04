Em um clássico repleto de emoções, Roma e Lazio empatam pelo Campeonato Italiano

Em um jogo bastante disputado, Lazio e Roma empataram, por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Olímpico, na capital italiana, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a Lazio chegou aos 56 pontos na sexta colocação, enquanto a Roma é a sétima colocada, com 54.

O "Clássico da Capital" ratificou a tradição de um duelo bastante disputado, mas a Lazio foi melhor nos primeiros 45 minutos. O placar só não foi alterado por causa da bela atuação do goleiro Svilar, auto de três belas defesas. A Roma tentou equilibrar as ações, mas exagerou nas jogadas pelo meio, facilitando o trabalho do setor defensivo do adversário.

O segundo tempo começou eletrizante, com belas jogadas e lances ríspidos. Aos dois minutos, Romagnoli acertou firme cabeçada, após cobrança de falta pela esquerda de Pellegrini, para abrir o placar.

A resposta da Roma veio aos oito minutos na 'mesma moeda'. Mancini cabeceou colocado, mas Mandas se esticou todo para fazer grande defesa e evitar o empate.

O jogo ficou aberto e mais um gol poderia sair para qualquer um dos lados. Aos 18, Celik bateu firme da entrada da área, mas Mandas fez segura defesa. Na sequência, Zacagni finalizou em 'curva' e quase fez o segundo da Lazio.

Mas foi a Roma quem conseguiu o empate. E foi um golaço. Soulé acertou lindo chute de primeira, de pé esquerdo. A bola ainda bateu no travessão e entrou, aos 23 minutos.

Daí até o final, as duas equipes se revezaram no ataque e levaram perigo à meta adversária, mas não conseguiram marcar o gol da vitória.

OUTROS JOGOS

Em duelo de duas equipes que brigam pelos primeiros lugares na classificação, a Atalanta mostrou sua força em casa para bater o Bologna, por 2 a 0, com gols de Retegui e Pasalic nos primeiros 20 minutos. Com o resultado, o time de Bérgamo chegou aos 61 pontos, em terceiro lugar, atrás apenas de Napoli (65) e Internazionale (71). Já a equipe de Bolonha parou nos 57 pontos.

Outro time que venceu em seus domínios foi o Como, que superou o Torino, por 1 a 0, gol de Douvikas. A equipe anfitriã alcançou os 36 pontos na 13ª colocação, enquanto os visitantes permanecem com 40, na décima colocação.

Nas outras duas partidas deste domingo não foram marcados gols. Fiorentina (oitava, com 53) não confirmou seu favoritismo diante do Parma (16ª, com 28), em Florença.

Em Verona, Hellas Verona (14º, 32) e Genoa (12º, 39) confirmaram a expectativa de uma partida equilibrada, mas os ataques foram omissos.