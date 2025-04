Ferreirinha lamenta sequência do São Paulo: 'Jogos com gosto de derrota'

Do UOL, em São Paulo

O atacante Ferreirinha vive boa fase, anotou três gols nos últimos dois jogos, mas lamentou a sequência de resultados do São Paulo, que empatou com o Cruzeiro por 1 a 1, pela 3ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Tricolor engatou o terceiro empate seguido, contando Brasileirão e Libertadores. Nas duas últimas partidas, a equipe saiu na frente, e cedeu a igualdade no placar.

Apesar de ter 'desencantado', o atacante não consegue celebrar a boa fase, principalmente por conta das atuações. A torcida são-paulina vaiou a equipe duas vezes num espaço de três dias.

Fico feliz pelo meu momento, mas triste pelo momento coletivo. Eu acho que nesse jogo e o último, saímos com gosto de derrota, porque a saímos na frente do placar e, nas duas vezes, cedemos o empate. Se nesses dois jogos, a gente tivesse saído atrás do placar e buscado o empate, o sentimento seria diferente.

Ferreirinha, em entrevista à Globo

Ferreirinha também explicou que a exaustão foi o motivo de ser substituído no segundo tempo das últimas duas partidas. O jogador fez um 'mea culpa' em relação à preparação física e disse que precisa "descansar melhor".

Essa e a última [partidas] foi por conta minha mesma, estava exaustivo mesmo, estava muito cansado, então o professor não tem culpa, a culpa é toda minha, agora tenho que me preparar melhor, descansar melhor para aguentar o jogo todo contra o Botafogo e nos próximos jogos.

Ferreirinha

O São Paulo visita o Botafogo na próxima quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Brasileirão.