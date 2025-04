Fluminense marca nos acréscimos, bate Santos e ofusca volta de Neymar

Na partida que marcou o retorno de Neymar após pouco mais de um mês, o Fluminense venceu o Santos por 1 a 0 no Maracanã, hoje (13), pela 3ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense dominou a primeira etapa e teve com Cano a melhor chance de abrir o placar, já na reta final. A equipe tricolor ainda reclamou muito de um possível pênalti sobre Canobbio.

Com Neymar em campo, o Santos equilibrou as ações na segunda etapa, mas Samuel Xavier marcou nos acréscimos. O gol definiu a vitória do Fluminense, que venceu a segunda partida seguida com um gol no fim.

O Fluminense chegou a seis pontos e assumiu a quinta colocação. O Santos segue sem vencer na competição, e é o 18º colocado.

O Santos volta a campo na próxima quarta (16). A equipe recebe o Atlético-MG, na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília).

Já o próximo compromisso do Fluminense é fora de casa. A equipe carioca encara o Corinthians também na quarta (16), às 19h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Fluminense jogou melhor na primeira etapa e incomodou o Santos principalmente pelo lado direito, com Arias. No início da partida, a equipe tricolor pediu pênalti em lance de Canobbio na área, mas o árbitro mandou seguir. Na reta final, Cano desperdiçou chance clara para marcar de cabeça.

Pedro Caixinha colocou Neymar no lugar de Thaciano no intervalo. Foi a volta do camisa 10 após três jogos fora (semifinal do Campeonato Paulista e primeiras rodadas do Brasileirão), além de um corte da seleção. O craque santista chamou faltas, levou um cartão amarelo e deu o primeiro chute da equipe na direção do gol, ajudando o time da Vila a equilibrar as ações na segunda etapa.

O equilíbrio não significou mais perigo - de nenhum dos lados. A segunda etapa foi mais truncada e disputada na região central do gramado. As faltas também foram uma constante.

No fim do jogo, o Fluminense conseguiu a vitória em um lance fortuito. Após uma confusão na intermediária, Arias ajeitou, caído, para Samuel Xavier, que bateu da entrada da área e ainda contou com um desvio de Escobar para superar Brazão.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SANTOS

Data e horário: 13 de abril (domingo), às 19h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro, 3ª rodada

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Cartões amarelos: Cano, Bernal (FLU); Zé Ivaldo, João Paulo, Neymar, Godoy (SAN)

Gol: Samuel Xavier (FLU), aos 51 minutos do 2º tempo

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Rene; Hércules (Bernal), Martinelli (Thiago Santos) e Lima (Ganso); Arias, Canobbio (Keno) e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

Santos: Brazão; Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Schmidt, Diego Pituca (Gabriel Bontempo) e Rollheiser (Soteldo) (Gabriel Veron); Thaciano (Neymar), Guilherme e Tiquinho (Deivid Washington). Técnico: Pedro Caixinha.