Lyon vence Auxerre fora de casa e ingressa do G4 do Campeonato Francês

Neste domingo, no Stade de l'Abbé Deschamps, o Lyon visitou e venceu o Auxerre por 3 a 1, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Georges Mikautadze, Rayan Cherki e Alexandre Lacazette marcaram para os visitantes, enquanto Lassine Sinayoko descontou para os visitantes.

Diante da vitória, o Lyon ingressou no G4 do Campeonato Francês, com 51 pontos. A equipe ultrapassou o Strasbourg e o Lile para entrar na zona que dá acesso aos playoffs da Liga dos Campeões. O Auxerre, por sua vez, é o décimo, com 38 unidades conquistadas.

O Lyon volta aos gramados nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Manchester United, pela partida de volta das quartas de fial da Liga Europa. Na ida, na França, as equipes empataram em 2 a 2. Já o Auxerre, no próximo domingo (20), visita o Lille, no Stade Pierre-Mauroy, pela 30ª rodada do Francês.

OS GOLS

O Lyon inaugurou aos 8 minutos do segundo tempo. Após penalidade máxima assinalada pela arbitragem, Georges Mikautadze assumiu a cobrança e não desperdiçou a chance de balançar as redes.

Aos 17 minutos, o Lyon aumentou a vantagem. Após cruzamento rasteiro pela direita, Tolisso, dentro da área, ajeitou para Cherki, que finalizou de canhota no ângulo superior direito.

O Auxerre esboçou uma reação aos 31 minutos. Sinayoko foi às redes pelos mandantes, no entanto a equipe não conseguiu manter o ritmo para empatar o duelo.

Desta maneira, aos 39 minutos, os visitantes fecharam a conta. Pela direita da grande área, Georges Mikautadze cruzou rasteiro e Lacazette apareceu, livre de marcação, para completar para o fundo do gol.

???????????????? ? On revient ce soir à deux points de la deuxième place de @Ligue1 ! ?? On continue d'avancer ! ??? 1-3 #AJAOL pic.twitter.com/ys2DUbowIS ? Olympique Lyonnais (@OL) April 13, 2025

St-Ettiene 3 x 3 Brest



Le Havre 1 x 5 Rennes



Angers 2 x 0 Montpellier