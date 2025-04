Sob vaias, São Paulo cede empate ao Cruzeiro e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro

O São Paulo segue sem conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, sob vaias, o Tricolor cedeu o empate ao Cruzeiro, em 1 a 1, no Morumbis, pela terceira rodada da competição nacional. Ferreira abriu o placar para os donos da casa, enquanto Kaio Jorge deixou tudo igual para o time mineiro.

Com o resultado, o São Paulo chega ao terceiro empate consecutivo na Série A, soma três pontos e figura na 15ª colocação, mas ainda pode perder posições até o fim da rodada. Já o Cruzeiro alcançou a marca negativa de quatro jogos sem vencer entre todas as competições e ocupa o 11º posto, com quatro pontos.

Os dois times, agora, retornam aos gramados pela quarta rodada do Brasileirão. O São Paulo visita o Botafogo nesta quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Do outro lado, o Cruzeiro encara o Bahia nesta quinta-feira, a partir das 21h30, no Mineirão.

O jogo

A primeira chance mais clara de gol veio do lado do Cruzeiro, com quatro minutos. Kaio Jorge arriscou a finalização de dentro da área, mas Rafael defendeu sem maiores problemas. O São Paulo respondeu com dez minutos: André Silva deu lindo passe de calcanhar para Luciano. O camisa 10 carregou e finalizou da entrada da área. A bola passou perto da trave, mas foi pela linha de fundo.

Com 15 minutos, o Cruzeiro chegou novamente. Fagner cruzou rasteiro e Kaio Jorge tentou a finalização, mas foi bloqueado. Aos 27 minutos, foi a vez do São Paulo voltar a atacar pelos lados do campo. Ferreira partiu em velocidade e invadiu a grande área, porém mandou pela rede do lado de fora. Dois minutos depois, Wanderson, do Cruzeiro, finalizou por cima do gol.

Aos 47 minutos, o Cruzeiro tentou uma última vez. Matheus Pereira cobrou falta rasteiro e Fagner chegou batendo de fora da área. A bola acertou Enzo Díaz em cheio. Os jogadores do time mineiro ficaram pedindo pênalti, mas o árbitro assinalou apenas o fim da primeira etapa.

Com quatro minutos do segundo tempo, o São Paulo teve a primeira chegada. Bobadilla desarmou Matheus Pereira e a bola ficou com Alves, que tocou para Ferreira. O camisa 11 cortou a marcação e bateu colocado, mas a bola foi desviada para escanteio. E foi com seis minutos que o Tricolor abriu o placar no Morumbis. Cédric Soares cruzou para a segunda trave e Ferreira subiu de cabeça para fazer 1 a 0 para o São Paulo.

Aos 14 minutos, o Cruzeiro quase deixou tudo igual. Lucas Silva mandou para dentro da área e Villalba cabeceou, mas a bola foi no travessão. E com 19 minutos, o Cabuloso empatou o jogo. Matheus Pereira cobrou escanteio na segunda trave, Kaiki tocou de cabeça e Kaio Jorge, na pequena área, completou para o fundo das redes.

Após levar o empate, o São Paulo voltou a buscar o gol e tentou em duas ocasiões, com Ferreira e Enzo Díaz, mas ambos chutaram por cima do gol. O Tricolor tentou uma pressão final e cedeu contra-ataques perigosos ao Cruzeiro, que tentou aproveitar com a velocidade de Dudu. Perto do fim do jogo, o duelo voltou a se equilibrar, com muitos embates no meio-campo, e o placar terminou empatado em 1 a 1.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 1 X 1 CRUZEIRO

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 13 de abril de 2025, domingo



Horário: 17h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires e Francisco Chaves Bezerra Junior



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior



Público: 37.566 torcedores



Renda: R$ 1.834.528,00

GOLS: Ferreira, aos 6? do 2ºT (São Paulo) / Kaio Jorge, aos 19? do 2ºT (Cruzeiro)



Cartões amarelos: Alisson, André Silva, Marcos Antônio, Matheus Alves e Enzo Díaz (São Paulo) / Kaiki, Matheus Pereira, Lucas Romero, Fabrício Bruno e Kaio Jorge (Cruzeiro)



Cartão vermelho: nenhum

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Alisson (Bobadilla) e Marcos Antônio; Lucas Ferreira, Luciano (Alves) e Ferreira (Ryan Francisco); André Silva.



Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar técnico)

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace) e Christian (Dudu); Matheus Pereira (Eduardo), Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Lautaro Díaz).



Técnico: Leonardo Jardim