Com Neymar no banco, Caixinha define Santos para enfrentar o Fluminense; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Fluminense, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Para este duelo, o técnico Pedro Caixinha conta com o retorno do meia-atacante Neymar, que começa no banco de reservas.

Neymar vinha sendo desfalque para o Santos desde a semifinal do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, sem condições de jogo, ficou apenas apoiando o time do lado de fora. Sua última no dia 2 de março, quando sofreu um edema na coxa esquerda no duelo contra o Red Bull Bragantino.

Zé Ivaldo segue entre os titulares. O zagueiro levou uma pancada na região da coxa direita no empate com o Bahia, na Vila Belmiro, mas tratou o edema durante a semana e tem presença confirmada para ajudar o Santos a vencer a primeira no Brasileiro.

Assim, o Peixe vai a campo com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Thaciano e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho Soares.

Yeferson Soteldo, que foi ausência no jogo-treino contra o Água Santa, passou por etapas de fortalecimento muscular e fica à disposição de Caixinha. Por outro lado, seguem como baixas Aderlan (transição física), Hyan (transição para o gramado), Zé Rafael (recuperação de cirurgia na coluna) e Souza (lesão no tornozelo direito).

O treinador santista, Caixinha, está pressionado no cargo. O Peixe ainda não venceu no Brasileirão e vem de uma derrota para o Vasco, na estreia, e um empate com o Bahia.

Do outro lado, o técnico Renato Gaúcho escalou o Fluminense com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Lima e Martinelli; Canobbio, Jhon Arias e Germán Cano.

O Santos é o 17° colocado do Brasileirão, com um ponto conquistado. O Flu, por sua vez, com três, está em 12° lugar.