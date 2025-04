São Paulo, ainda sem vencer no Brasileiro, vai 'amargo' enfrentar o Botafogo

Autor dos últimos 3 gols do São Paulo, Ferreirinha disse estar feliz pelo seu bom momento individual, mas triste pela fase da equipe, que ainda não venceu no Brasileiro em três rodadas e ocupa a parte de baixo da classificação.

"Acho que esse jogo e o último fica com um gosto de derrota, porque saímos na frente no placar, e nas duas vezes cedemos o empate", afirmou o atacante, que marcou todos os gols no 2 a 2 contra o Alianza Lima pela Libertadores e no 1 a 1 com o Cruzeiro, neste domingo, no MorumBis, pelo Brasileiro.

"Acho que o sentimento seria diferente se saíssemos atrás nos dois jogos e buscássemos o empate, o sentimento seria diferente. Viemos de alguns empates, e agora é trabalhar, pensar no Botafogo. Fico feliz pelo meu momento, mas triste pelo momento coletivo da equipe", disse Ferreirinha ao Premier.

Nas duas últimas partidas, Ferreirinha foi substituído no segundo tempo, mas disse que a responsabilidade não é do técnico Luis Zubeldía. "Eu estava muito desgastado, muito cansado. O professor não tem culpa, a culpa é minha. Tenho que me preparar melhor, descansar melhor, para aguentar o jogo contra o Botafogo e os próximos jogos."

O técnico argentino enfrenta problemas para montar o São Paulo devido ao pequeno elenco e às lesões que atingem alguns dos principais jogadores do time, como Lucas, Oscar, Pablo Maia e Arboleda.

Com Zubeldia suspenso, o auxiliar Maxi Cuberas comandou o time neste domingo e disse que o São Paulo fez um "jogo digno" contra o Cruzeiro. "Tivemos seis baixas importantes. Não é desculpa, é a realidade. A equipe está sendo competitiva", afirmou Cuberas. "Os meninos fizeram um jogo digno. Estamos com o gosto amargo por não ganhar, mas agradecidos pelo apoio da torcida."

O São Paulo busca sua primeira vitória no Brasileiro na quarta-feira contra o atual campeão, o Botafogo, no Rio