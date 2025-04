Maringá vence Guarani em Campinas na equilibrada primeira rodada da Série C do Brasileiro

A primeira rodada do Brasileirão da Série C teve sequência neste domingo à tarde com cinco jogos e muito equilíbrio. O destaque ficou para o Maringá, que foi até Campinas e venceu o Guarani por 3 a 2, sendo até agora o único visitante vitorioso nos jogos disputados.

Vice-campeão paranaense, o Maringá mostrou que chegou à Série C não apenas para ser um figurante. Saiu perdendo, com Caio Mello, de falta, mas virou o placar ainda no primeiro tempo com gols de Negueba e Maranhão.

No segundo tempo, Rafel Bilu, de pênalti, empatou para o Guarani, mas Mateus Sarará, contra, deixou o time do Paraná na frente aos 49 minutos.

Quem também venceu de virada foi o Itabaiana que fez 2 a 1 no Náutico, em casa. O visitante marcou com Vinícius, de cabeça, mas no segundo tempo o time sergipano virou com Wendel e João Cabral.

O Caxias fez a lição de casa e venceu por 1 a 0 o Floresta, com gol de Willien Mota. Outros dois jogos terminaram empatados. Vice-campeão pernambucano, o Retrô estreou na Arena Pernambuco e empatou sem gols com o Tombense-MG.

O São Bernardo só buscou em casa o empate com o ABC nos acréscimos, com Rodolfo. O time potiguar tinha aberto o placar com Carlos Eduardo, de falta.

A rodada inaugural será fechada na segunda-feira com o confronto entre Londrina e Ypiranga, marcado para o Estádio do Café, no norte do Paraná.

Confira os jogos da 1ª rodada:

SÁBADO

Ituano 0 x 0 Brusque

Figueirense 1 x 1 Ponte Preta

CSA 1 x 1 Anápolis

Botafogo-PB 3 x 0 Confiança

DOMINGO

Guarani 2 x 3 Maringá

Itabaiana 2 x 1 Náutico

São Bernardo 1 x 1 ABC

Retrô 0 x 0 Tombense

Caxias 1 x 0 Floresta

SEGUNDA-FEIRA

20h

Londrina x Ypiranga