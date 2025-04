Ferreira vê "gosto de derrota" em empate do São Paulo e explica substituições: "Estava desgastado"

Na noite deste domingo, sob vaias, o São Paulo cedeu o empate em 1 a 1 ao Cruzeiro, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ferreira abriu o placar para o Tricolor, enquanto Kaio Jorge deixou tudo igual para a equipe mineira.

Autor do gol do São Paulo, Ferreira valorizou o bom momento individual, mas lamentou o resultado do Tricolor dentro de casa. A equipe são-paulina chegou ao terceiro empate consecutivo e ainda não venceu nesta edição do Brasileirão.

"Acho que esse jogo e o último fica com um gosto de derrota, porque saímos na frente no placar, e nas duas vezes cedemos o empate. Acho que o sentimento seria diferente se saíssemos atrás nos dois jogos e buscássemos o empate, o sentimento seria diferente. Viemos de alguns empates, e agora é trabalhar, pensar no Botafogo. Fico feliz pelo meu momento, mas triste pelo momento coletivo da equipe", disse ao Premiere.

Em coletiva após a partida da última quinta-feira, Ferreira foi substituído na segunda etapa - na ocasião, Zubeldía afirmou que o tirou para que o atacante não se lesionasse. O mesmo se repetiu neste domingo. O atacante, então, explicou o motivo das trocas e saiu em defesa do treinador, que foi criticado pela substituição contra o Allianza Lima, do Peru.

"As duas últimas partidas, essa e a última, foram porque eu estava muito desgastado, muito cansado. O professor não tem culpa, a culpa é minha. Tenho que me preparar melhor, descansar melhor, para aguentar o jogo contra o Botafogo e os próximos jogos", concluiu Ferreira.

Com o resultado deste domingo, o São Paulo chegou somente aos três pontos e figura na 15ª colocação, mas ainda pode perder posições até o fim da rodada.

O São Paulo de Ferreira, agora, retorna aos gramados já no meio de semana. O Tricolor enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em compromisso válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.