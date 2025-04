Arrascaeta faz dois, Fla vence com autoridade e Grêmio é vaiado na Arena

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com show de Arrascaeta, que fez dois, o Flamengo venceu com autoridade o Grêmio em plena casa dos gaúchos, por 2 a 0, e chegou ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, por sua vez, recebeu vaias de seus torcedores na Arena e aumentou a pressão sobre o técnico Gustavo Quinteros.

Gol mais rápido do Brasileiro — Feito aos três minutos e 15 segundos do primeiro tempo, o primeiro gol de Arrascaeta é, até o momento, o mais rápido do Campeonato Brasileiro de 2025.

Vaiados — O atacante Pavón e o meia Edenilson foram vaiados pela torcida do Grêmio durante a partida.

Patrocínio liberado — O Flamengo exibiu as logomarcas da Pixbet e Flabet após toda a confusão envolvendo sua patrocinadora máster. A casa de apostas havia sido suspensa pelo Ministério da Fazenda por falta de documentações, mas a empresa conseguiu obter uma liminar no plantão judiciário na véspera da partida.

Próximos jogos — O Grêmio visita na quarta o Mirassol, às 19h. Já o Flamengo recebe no mesmo dia, no Maracanã, o Juventude, às 21h30.

O jogo

O Flamengo ignorou o fato de ser visitante e teve o controle do primeiro tempo logo nos primeiros minutos, quando abriu o placar com Arrascaeta. O Rubro-Negro teve outras grandes oportunidades e poderia ter ido para o intervalo com um resultado ainda maior se tivesse mais capricho no passe final. O Grêmio tinha muitas dificuldades para criar, não conseguia encaixar a marcação e errava passes em demasia.

A superioridade do Flamengo seguiu acontecendo no segundo tempo. Diante de um Grêmio completamente perdido em campo, o Rubro-Negro ampliou sua vitória sem fazer tanto esforço, apenas impondo sua qualidade técnica e explorando o domingo inspirado de seu camisa 10. O técnico tricolor Gustavo Quinteros tentou mexer com os ânimos do time promovendo alterações, mas a equipe piorou ainda mais após as substituições e o 2 a 0 ficou barato.

Gols e lances

Edenilson faz lambança e Fla abre o placar - O Flamengo abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo, quando Michael iniciou a jogada, tentou um passe para Bruno Henrique, Edenilson tentou cortar e acabou dando uma assistência açucarada para Arrascaeta, que teve calma para driblar Volpi e empurrar para o fundo da rede.

Foi mão? — Aos 14, Braithwaite tentou cruzar para trás, a bola desviou em Wesley e bateu no braço de Gerson. Os jogadores e a torcida do Grêmio pediram desesperadamente o pênalti, mas a arbitragem entendeu que por ter ocorrido um desvio, o lance não foi intencional.

Mais um dele! - Arrascaeta voltou a marcar aos 21 minutos do segundo tempo. Pressionado, Everton Cebolinha conseguiu tocar para o uruguaio mesmo caído. O meia, com sua categoria, novamente teve paciência para fazer a leitura da jogada e chutar colocado no canto esquerdo de Volpi.

GRÊMIO 0 x 2 FLAMENGO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 13 de abril de 2025, às 17h30 (horário de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro (3ª rodada)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (SP)

Cartões amarelos: Edenilson (GRE); Erick Pulgar, De la Cruz (FLA)

Gols: Arrascaeta, aos três minutos do primeiro tempo (FLA); Arrascaeta, aos 21 minutos do segundo tempo (FLA)

Grêmio: Tiago Volpi, João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo (Dodi), Cristaldo (Monsalve) e Edenilson (Amuzu); Pavón (Alysson) e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz (Juninho), Arrascaeta (Luiz Araújo) e Gerson (Plata); Michael (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Allan). Técnico: Filipe Luís.