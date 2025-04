Lazio e Roma empatam em clássico pelo G6 do Campeonato Italiano

Lazio e Roma empataram em 1 a 1 neste domingo, no Estádio Olímpico de Roma, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Romagnoli abriu o placar para os biancocelesti. Soulé deixou tudo igual para os giallorossi.

O Derby della Capitale deste domingo era um confronto direto por uma vaga em competições europeias, que são garantidas pelos seis primeiros colocados do Campeonato Italiano. A Lazio, em sexto lugar, poderia ser ultrapassada pela rival Roma, em sétimo, mas ambos os times permaneceram em suas respectivas posições na tabela.

A Lazio volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pela volta das quartas de final da Liga Europa, contra o Bodo/Glimt, da Noruega, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Já a Roma terá pela frente o Verona, no próximo sábado, às 15h45 (de Brasília), também no Estádio Olímpico de Roma, pelo Campeonato Italiano.

O jogo

A Lazio abriu o placar logo aos dois minutos do segundo tempo. Pellegrini cobrou falta pela esquerda, levantando no meio da área, onde Romagnoli apareceu com liberdade para subir mais alto que a defesa da Roma e cabecear para o fundo das redes.

A partir de então a Roma teve de ir para cima do rival em busca do empate e, depois de tanto insistir, conseguiu igualar o placar aos 24 minutos, quando Saelemaekers recebeu pela esquerda e foi conduzindo até encontrar Soulé, que, de primeira, na entrada da área, acertou um chute no ângulo, vendo a bola explodir no travessão, ultrapassar a linha do gol, voltar a tocar no travessão, antes de o goleiro da Lazio segurá-la, em vão.

Nos minutos finais, nenhuma das equipes conseguiu garantir o gol da vitória, mas melhor para Lazio, que se manteve no G6 do Campeonato Italiano, evitou perder a importante colocação para o seu maior rival e segue firme na briga pela presença em uma das competições europeias na próxima temporada.