Corinthians ganha dois desfalques para jogo contra o Cuiabá pelo Brasileiro; confira

O Corinthians ganhou dois desfalques para o jogo contra o Cuiabá, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante José Martínez e o atacante Yuri Alberto receberam terceiro cartão amarelo durante a goleada por 5 a 2 sobre o Athletico-PR, na última quinta-feira, e são baixas certas para o duelo da Arena Pantanal.

Na Neo Química Arena, Martínez foi amarelado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio nos acréscimos da primeira tempo por se envolver em uma troca de empurrões dentro da área com o jogo parado. Já Yuri foi penalizado no começo da segunda etapa por deslocar o braço em direção ao rosto do zagueiro Thiago Heleno em lance de briga por espaço.

Em jogo de chances criadas dos dois lados, os gols do Corinthians foram marcados por Matheuzinho, Cacá, Memphis, Garro e Yuri. Já o Athletico teve Nikão e Erick como artilheiros.

Para o duelo contra o Cuiabá, a tendência é que a vaga de José Martínez seja disputada por Charles e Raniele. Outro nome que pode ganhar força é o de Alex Santana, em reta final de recuperação de lesão na coxa. Já para o lugar Yuri, Ramón tem à disposição nomes como Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.

Corinthians e Cuiabá se enfrentam no próximo dia 28 (segunda-feira), às 19 horas (de Brasília), na Arena Pantanal. Com a vitória contra o Furacão, o alvinegro subiu para a 16ª posição, com 32 pontos conquistados. Já o Dourado se encontra neste momento na penúltima colocação, com 26 pontos e dois jogos a menos.