São Paulo x Vasco: veja informações e prováveis escalações do duelo pela 30ª rodada do Brasileiro

Nessa quarta-feira, São Paulo e Vasco se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). A bola vai rolar às 21h45 (de Brasília).

O Morumbis não está disponível para o encontro por conta das apresentações do cantor Bruno Mars no local. Em 2024, as equipes se enfrentaram apenas uma vez, pelo primeiro turno do Brasileirão, com goleada vascaína por 4 a 1, em São Januário.

Em baixa, o São Paulo tem a reta final do Campeonato Brasileiro para ao menos conquistar uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores 2025. Na quinta posição, o Tricolor está com 47 pontos, quatro a menos do que o Flamengo, primeiro time no G4 e que tem uma rodada a cumprir.

Para a partida, o técnico Zubeldía pode ter uma novidade. Recuperado de uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda, Ferreirinha pode voltar a ser relacionado após quase dois meses.

Em contrapartida, o São Paulo não deve contar Ferraresi (Venezuela), Jamal Lewis (Irlanda do Norte) e Bobadilla (Paraguai), convocados nesta data Fifa. Os suspensos André Silva e Arboleda são desfalques certos.

Se o Tricolor está focado no Brasileiro, o Vasco tem a sua atenção dividida com a Copa do Brasil. Nesse sábado, a equipe de São Januário vai encarar o segundo jogo das semifinais do mata-mata contra o Atlético-MG, após perder a ida, por 2 a 1, na Arena MRV.

Apesar da decisão, o técnico Rafael Paiva decidiu levar sua força máxima para Campinas. O time está há quatro rodadas sem vencer na competição e quer se manter no grupo que garante uma vaga na Sul-Americana. O Cruzmaltino entra na rodada na décima posição, com 37 pontos.

Para a partida desta quarta, Rafael Paiva contará com o retorno do volante Matheus Carvalho, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo. Já Souza, expulso contra o Juventude, está fora.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO x VASCO

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)



Data: 16 de outubro de 2024, quarta-feira



Horário: 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa/BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Sabino, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Lucas; Luciano, Calleri e Wellington Rato



Técnico: Zubeldía

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Matheus Carvalho, Hugo Moura e Philippe Coutinho (Payet); Rayan, Vegetti e Emerson Rodríguez



Técnico: Rafael Paiva