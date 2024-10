Com um a mais o jogo todo, São Paulo empata com Desportivo Brasil nas quartas do Paulista sub-20

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Desportivo Brasil na manhã deste sábado, em Porto Feliz, pela ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. Mesmo com um homem a mais em campo o jogo todo, uma vez que o atleta da equipe do interior do estado foi expulso com menos de um minuto de partida, o Tricolor não conseguiu assegurar a vantagem para o confronto de volta.

O duelo deste sábado começou quente. Antes do primeiro minuto o jogador do Desportivo Brasil, Sales, foi expulso após deixar o braço em Alves e deixou o gramado bastante revoltado, distribuindo chutes no alambrado que cercava o gramado.

Mas, mesmo em vantagem numérica, o São Paulo não conseguiu fazer o resultado, pelo contrário. Logo aos 18 minutos o Desportivo Brasil abriu o placar após Alysson mandar na área com uma bonita fatiada e Luciano, o goleiro tricolor, falhar bisonhamente, espalmando nos pés de Ryan, que precisou apenas empurrar para o gol.

O São Paulo só foi conseguir o empate aos 40 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o goleiro do Desportivo Brasil também falhou ao sair para afastar a bola, mas ela acabou sobrando limpa para Ryan Francisco cabecear para o fundo das redes.

Na etapa complementar, mesmo seguindo com a vantagem numérica, o Tricolor não foi capaz de conseguir a virada e agora terá de decidir a classificação em Cotia, no dia 20 de outubro, domingo, às 10h (de Brasília).