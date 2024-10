New York Liberty busca título inédito em edição histórica da WNBA diante do Minnesota Lynx

A WNBA, liga de basquete feminino dos Estados Unidos, chegou à sua grande decisão. A partir desta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), o Minnesota Lynx e o New York Liberty fazem a primeira partida da série melhor de cinco para decidir quem levará o título da temporada. A ESPN 3 fará a transmissão do jogo.

Sensação da temporada, o New York Liberty disputará sua sexta final do torneio para tentar um título inédito. Após grandes investimentos, a equipe surge como favorita ao campeonato, que tem os jogos 2 e 3 marcados para os dias 13 e 16 de outubro e, se necessários, os jogos 4 e 5 nos dias 18 e 20, todos com transmissão da ESPN 3.

THE STAGE IS SET. The New York Liberty and the Minnesota Lynx will be battling it out in the 2024 #WNBAFinals presented by @YouTubeTV ?#WelcometotheW pic.twitter.com/2gRJVc2D6e ? WNBA (@WNBA) October 9, 2024

O New York Liberty chega às finais da WNBA pela segunda temporada seguida. Em 2023, viu o título escapar para o Las Vegas Aces. A franquia foi comprada em 2019 pela empresária Clara Wu Tsai, que também está por trás de equipes esportivas como o Brooklyn Nets e que tem investido em atletas e estrutura para o crescimento da equipe feminina.

Já o Minnesota Lynx entrará em quadra para tentar o quinto título de sua história. As quatro taças do time vieram todas na década de 2010, com a última conquista em 2017.

A decisão entre as duas equipes marca o final de uma temporada especial para a WNBA, que viu sua popularidade bater recordes em 2024. A considerar as transmissões da ESPN nos EUA, a audiência teve aumento de 170% em relação ao ano anterior. Foi a temporada mais assistida na história do canal.

Nas cadeiras dos ginásios americanos, mais números impressionantes. O público passou de 2,3 milhões de pessoas, um aumento de 48% em relação à temporada anterior. Todas as 12 franquias da liga registraram aumento nas arquibancadas de pelo menos dois pontos porcentuais.

A WNBA também anunciou uma série de crescimentos da liga, como venda de produtos na loja online (601%), usuários no app oficial (252%) e até mesmo número de votantes para o All-Star Game (538%). Nas redes sociais, os vídeos da WNBA quadruplicaram as visualizações e chegaram a 2 bilhões ao longo do ano.