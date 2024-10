Corinthians x Internacional: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileiro

O Corinthians recebe o Internacional na Neo Química Arena neste sábado, às 19 horas (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo é de extrema importância para o Timão, que se encontra na 18ª posição do Brasileirão, com 28 pontos conquistados. As vitórias de Criciúma contra o Atlético-GO e de Fluminense diante do Cruzeiro complicaram ainda mais a vida do alvinegro na luta contra a zona de rebaixamento.

O Corinthians busca se recuperar após derrotas consecutivas para São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, e Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. Até o revés no Majestoso, os comandados de Ramón Díaz vinham de sequência com cinco vitórias em seis jogos, levando em conta todas as competições.

Para o duelo contra o Inter, o Corinthians tem baixas importantes. Fagner, André Ramalho e Romero estão suspensos e não podem ser relacionados. Já Alex Satana, Talles Magno e Ryan estão no departamento médico, se recuperando fisicamente.

Por outro lado, o atacante Memphis Depay volta a ficar disponível depois de não ter sido relacionado na derrota para o Flamengo, no Maracanã. O camisa 94 não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil, mas tem situação normalizada no Campeonato Brasileiro.

Já o Internacional vive momento de alta sob o comando de Roger Machado. O Colorado, que ocupa a 7ª colocação, acumula seis vitórias e dois empates nos últimos oito compromissos pelo Brasileirão.

Porém, para o duelo contra o Corinthians, o Inter tem baixa significativas. O atacante Borré, o volante Fernando e o zagueiro Agustín Rogel se recuperam de lesão e não estarão com a delegação em Itaquera.

Apesar de ter seis jogadores pendurados e um GreNal pela frente, a tendência é que a comissão técnica utilize força máxima visando manter a sequência de invencibilidade no torneio.

No primeiro turno, no Orlando Scarpelli, o Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Internacional, com gol de Wesley. Na ocasião, o Timão era comandado por António Oliveira, enquanto o Colorado tinha Eduardo Coudet à beira do campo.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X INTERNACIONAL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 05 de outubro de 2024, sábado



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Mahteus Bidu; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Héctor Hernández (Memphis Depay)



Técnico: Ramón Díaz

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia e Alan Patrick; Gabriel Carvalho, Wesley e Enner Valencia



Técnico: Roger Machado